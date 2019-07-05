Samanyolu Haber /Gündem / AKP İl Kadın Kolları Başkanı’nın eşi iktidara isyan etti /05 Temmuz 2019 22:27

AKP İl Kadın Kolları Başkanı’nın eşi iktidara isyan etti

AKP Zonguldak Kadın Kolları Başkanı ve 2018 genel seçimlerinde Zonguldak’tan milletvekili adayı olan Züleyha Yazıcı Arıman’ın eşi Vedat Arıman, esnaf olarak zorluklar yaşadığını belirterek iktidara isyan etti.

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AKP Zonguldak Kadın Kolları Başkanı ve 2018 genel seçimlerinde Zonguldak’tan milletvekili adayı olan Züleyha Yazıcı Arıman’ın eşi Vedat Arıman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla iktidara isyan etti.

Esnaf olarak zorluklar yaşadığını dile getiren Arıman sosyal medya hesabı Facebook’tan, “Cumhurbaşkanım seviyoruz seni, yanındayız fakat etrafına bir bak. Savunulacak ve desteklenecek alan bırakmıyorsunuz. Biz de tükendik artık bilesiniz” paylaşımında bulundu.

Arıman’ın paylaşımı şöyle:

Esnaf olarak her uygulamadan gına geldi. Her taraftan kuşatılma içindeyiz.Az önce muhasebeden geldiler defter kapanış ücreti ..!! Arkadaş yılbaşı defter tasdikine alıştık fakat sene ortası defter kapanışı nedir ne yapılmak isteniyor.Bankalar ödeyeceğimiz senetten 6 tl komisyon ücreti alıyor, hükümetimiz sınır katsayılarımızı ölçmekten vazgeçsinler..

Satışınız nedir soran yok.kredi alacaksın sülalenin açığını arıyor.işim iyi olsa zaten kredi istemem.sıkıntı büyüyor.hergün reise bağlı bir birim açılıp yiyiciler çoğaltılacağına ,iş sahaları açılıp gençlere iş olanağı hedeflensin.Eski siyasilerin getirisinden çok, zararı daha fazla..!!

CUMHURBAŞKANIM seviyoruz seni,yanındayız fakat etrafına bir bak..!!savunulacak ve desteklenecek alan bırakmıyorsunuz.Bizde tükendik artık bilesiniz.

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