Samanyolu Haber /Gündem / Suçsuz bir öğretmen daha hayatını kaybetti /03 Mayıs 2017 15:40

Suçsuz bir öğretmen daha hayatını kaybetti

Denizli'de 41 yaşındaki öğretmen Gültekin Payat, kapıda polisleri görünce yandaki evin balkonuna geçip oradan da aşağı inmeye çalıştı. Ancak tuttuğu demirin eğilmesi sonucu 10 metreden beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Pelitlibağ Mahallesi 1044 Sokak'taki Üzüm Evler Sitesi'nde meydana geldi. 

Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın sanıkları öğretmen evli ve iki çocuk babası Gültekin Payat'ta vardı.

Polis bir yakınının Üzüm Evler Sitesi D Blok üçüncü kattaki evinde kaldığı ihbarı üzerine eve gitti. Sitedeki daireyi tespit eden ve kapıyı çalan polis ekiplerini gören Payat, arka odadaki pencereden çıkıp, E bloktaki yan dairenin balkonuna atladı. Buradan da diğer yan dairenin balkonuna geçmeye çalışan Payat, tutunduğu demirin eğilmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden beton zemine düştü.

Payat'ın balkondan düştüğünü çıkan sesten fark edenler, ambulans çağırdı. Polis ekipleri de düştüğü yeri kontrol etti. Ağır yaralı bulunan Payat, ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yapılan otopsinin ardından Payat'ın cenazesi bugün kentte toprağa verildi. 
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