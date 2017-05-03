Polis ihraç edilen silahsız emniyet müdürünü 10 el ateş ederek vurdu!

Polis silahsız emniyet müdürüne 10 el ateş etti!





Olay Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi.













Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Arif Aygün, Turan noterde işlem yaptırdığı sırada, noter görevlisi, Aygün’ün aranması olduğunu fark etti. Bunun üzerine görevli, polis ekiplerine haber verdi.







Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Aygün kaçmak istedi. Bunun üzerine polis memuru hakkında hiç bir yargılama söz konusu olmayan emniyet müdürünü 10 el ateş açılarak bacağından vurdu.





Yaralı emniyet müdürü 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.







