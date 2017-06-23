Sübliminal mesajla darbe davasında tahliye yok

SUBLİMİNAL MESAJLA DARBE DAVASINDA TAHLİYE ÇIKMADI

Dünkü duruşmada Ahmet Altan’ın savunmasının sona ermesinin ardından sanık avukatlarının savunmalarına geçildi. Bugünkü duruşmada avukatların savunmalarının sona ermesinin ardından savcı, 6 tutuklu sanığın tutukuluklarının devamını istedi. 26. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tahliye taleplerini değerlendirmek üzere ara verdi.





Duruşma savcısı bir cümlelik mütalaasında tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme tüm sanıkların tutukluluğuna karar verdi.





Bugünkü duruşmada,uluslararası ifade özgürlüğü örgütü Article 19’un gazeteci yazar Ahmet Altan ve Prof. Mehmet Altan’a yöneltilen “darbeye iştirak” suçlamasıyla ilgili bilirkişi raporu okundu. Altanlar’ın avukatı Ferat Çağıl’ın okuduğu raporda, “Altanlar’a yönelik suçlamalar bizim görüşümüze göre asılsızdır” dendi. Rapordaki “Ahmet Altan ve Mehmet Altan davası Türkiye’nin ifade özgürlüğüne bağlı olup olmadığını ortaya koyacaktır” ifadesi dikkat çekti. Raporda, “Altanlar hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet talebi, hiçbir fiilleri ‘cebir ve şiddet’ içermediği için orantısızdır” ifadelerine yer verildi.





Bilirkişi raporundan öne çıkan ifadeler şöyle:





Suçlamalar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı.





Ahmet Altan ve Mehmet Altan davası Türkiye’nin ifade özgürlüğüne bağlı olup olmadığını ortaya koyacaktır.





Altan kardeşler hakkındaki suçlama “konuşma ile şiddet arasında doğrudan bağlantı arayan” ilkeye aykırı.





Altanlar hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet talebi, hiçbir fiilleri “cebir ve şiddet” içermediği için orantısızdır.





Altanlar’a yönelik suçlamalar uluslararası hukuk ilkelerinin ihlalidir ve bir taciz kampanyasının sonucudur.





Altanlar’a yönelik suçlamalar bizim görüşümüze göre asılsızdır.