A.İpek: Bu dönem aç kalırlar korkusuyla herkese havlayan sokak köpeklerinin dönemi





Akın İpek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:





Biri değil, her söylediği yalan olan havuz medyasının,





Savcının güya gizli olan iddianamesinden aldığı yalan haberine cevap;





(Oda TV de bayılıyor bu yalanları alıp yaymaya. Havuz 1 bir numaralı haber kaynağı olmuş.)





Defalarca, hayırlarımızın hepsinin resmi olduğunu, bağışlarımızın devlet kurumlarına yapıldığını belgeleri ile gösterdik.





Hacı annem defalarca; hiçbir cemaatin mensubu olmadığını söyledi.





Hayatını, insanlar arasında ayırım yapmaksızın, Allah cc rızası için herkese iyilik yapmaya, hayra adamış…





Yoksul kalmasın diye uğraşan kendi halinde elmas kalpli bir insan.





Devletine bağlı gerçek bir vatan sever…





Başta çalışanlarımız,





Tanıdığı… tanımadığı, fakat kendisini tanıyan herkesin çok sevdiği Melek annesi…





Allah cc şahittir; Tanımadığı askerlerin şehit haberi geldiğinde sabaha kadar yaslarını tutan başka birini hayatımda görmedim.





Hacı Melek anne, bugüne kadar hiçbir ihtiyaç sahibine neci olduğunu sormadığı ve eli de boş göndermediği gibi, tanımadığı, bilmediği insanlar hakkında da, ileri geri konuşmaz.





Tanımadığı insanlar hakkında iftira atmaz, Allah'tan cc korkar.





Bu dönem, başkalarının masum analarına, eşlerine, çocuklarına musallat olmak, çocuklarına ilişmek itibar vesilesi olduğundan.





Hacı annemi de, ailemi de kirli dillerine dolayıp haber yapmışlar.





Bu dönem boyunlarındaki tasmayı nimet bildiklerinden çıkarırlar ise aç kalırlar korkusu ile herkese havlayan sadakat gösterisi yapan sokak köpeklerinin dönemi.





Bu dönemin kiri, pisliği, kokusu yıkamakla falan geçmez.





Bu mübarek gecede duam;





Allah cc gözü yaşlı anaların ve çocukların dualarını kabul etsin…





Çilelerini sonlandırsın.





Akın İpek







