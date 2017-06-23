Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Yanınızda kim olursa olsun... /23 Haziran 2017 20:40

Erdoğan: Yanınızda kim olursa olsun...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Yanınızda kim olursa olsun bilesiniz ki Türkiye silahlı kuvvetleri ile Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir" dedi.

SHABER3.COM

Erdoğan: Türkiye silahlı kuvvetleri Kuzey Suriye'de devlet kurulmasına müsaade etmeyecektir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Akçakale'de halka hitap ediyor. 

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Akçakale, duruşu ile tam bir ensar olma özelliğini ortaya koydu. Siz Suriyeli muhacirlere ensar oldunuz, onlara gönlünüzü açtınız. Akçakale'nin nüfusundan fazla burada Suriyeli muhacirlerin olduğunu biliyorum. Siz yılgınlık göstermediniz. Gönlünüzü açtınız. Şu ana kadar açtığımız harcamalar 30 milyarı buldu. Veren el, alan elden hayırlıdır. Biz sizi seviyoruz. 

Biz bölücü olmayacağız, Arapmış, Kürtmüş, Türkmüş bu ayrımı yapmayacağız, 80 milyonu kucaklayacağız. 

Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bizim Rabiamız var mı? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Şimdi bak ayırım yok diyoruz. Niye?

Çünkü biz Allah'ın hükmü ile sizi kabileler halinde yarattık gereğince biz kabileler halinde ayrıyız ama hiçbirinin üstünlüğü yok. Şu bayrağımızın dışında bir şey tanımıyoruz. 

Üç; bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 

Bu vatanı bölmek isteyenlere oraları dar ederiz, mezar ederiz. İşte Kandil, işte Tendürek, işte Bestler Deresi. Buralarda mücadeleler ortada. 

Dört; tek devlet. Hüküm ortada. Kesinlikle Allah yolunda öldürülenlere öldürüler demyin. Bitti Ve onlar bizimle beraber. Ve şehadet makamalrın en yükseği. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet yok. Paralel devletmiş tanımıyoruz. Ve terör devleti buna müsaade etmedik. Gereği neyse yaparız. Güneyimizde Suriye'nin kuzeyinde PYD bir gayretin içinde.

Bak Akçakale'den sesleniyorum; Yanınızda kim olursa olsun bilesiniz ki Türkiye silahlı kuvvetleri ile Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir. Bunu biz Amerika'ya da diğer ülkelere de söyledik. Fırsat vermeyin verirseniz farklı olur. Sizler terör ile anılırsınız."
<< Önceki Haber Erdoğan: Yanınızda kim olursa olsun... Sonraki Haber >>

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti

Romanya Adalet Bakanı, Hizmet Okulu iftarında!

Romanya Adalet Bakanı, Hizmet Okulu iftarında!

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:25:04