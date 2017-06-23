Erdoğan: Yanınızda kim olursa olsun...

Erdoğan: Türkiye silahlı kuvvetleri Kuzey Suriye'de devlet kurulmasına müsaade etmeyecektir





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Akçakale'de halka hitap ediyor.







Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;







"Akçakale, duruşu ile tam bir ensar olma özelliğini ortaya koydu. Siz Suriyeli muhacirlere ensar oldunuz, onlara gönlünüzü açtınız. Akçakale'nin nüfusundan fazla burada Suriyeli muhacirlerin olduğunu biliyorum. Siz yılgınlık göstermediniz. Gönlünüzü açtınız. Şu ana kadar açtığımız harcamalar 30 milyarı buldu. Veren el, alan elden hayırlıdır. Biz sizi seviyoruz.





Biz bölücü olmayacağız, Arapmış, Kürtmüş, Türkmüş bu ayrımı yapmayacağız, 80 milyonu kucaklayacağız.





Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bizim Rabiamız var mı? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Şimdi bak ayırım yok diyoruz. Niye?





Çünkü biz Allah'ın hükmü ile sizi kabileler halinde yarattık gereğince biz kabileler halinde ayrıyız ama hiçbirinin üstünlüğü yok. Şu bayrağımızın dışında bir şey tanımıyoruz.





Üç; bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.





Bu vatanı bölmek isteyenlere oraları dar ederiz, mezar ederiz. İşte Kandil, işte Tendürek, işte Bestler Deresi. Buralarda mücadeleler ortada.





Dört; tek devlet. Hüküm ortada. Kesinlikle Allah yolunda öldürülenlere öldürüler demyin. Bitti Ve onlar bizimle beraber. Ve şehadet makamalrın en yükseği. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet yok. Paralel devletmiş tanımıyoruz. Ve terör devleti buna müsaade etmedik. Gereği neyse yaparız. Güneyimizde Suriye'nin kuzeyinde PYD bir gayretin içinde.





Bak Akçakale'den sesleniyorum; Yanınızda kim olursa olsun bilesiniz ki Türkiye silahlı kuvvetleri ile Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir. Bunu biz Amerika'ya da diğer ülkelere de söyledik. Fırsat vermeyin verirseniz farklı olur. Sizler terör ile anılırsınız."