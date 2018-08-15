Samanyolu Haber /Ekonomi / Sterlin iki haftada %40 değerlendi, İngilizler ülkedeki TL stoklarını tüketti! /15 Ağustos 2018 16:45

Sterlin iki haftada %40 değerlendi, İngilizler ülkedeki TL stoklarını tüketti!

İngiltere'nin önde gelen döviz şirketlerinden ICE, kasalarında TL kalmadığını açıkladı. Şirket, bir anda TL karşısında aşırı değerlenen sterlin sebebiyle İngiliz turistlerden Türkiye'ye görülmemiş bir talep olduğunu belirtti.

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İngiliz sterlini TL karşısında aşırı değer kazanınca, İngiliz turistlerin yaz tatili için Türkiye'ye ilgisi arttı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre The Guardian gazetesi, ülkenin önde gelen döviz şirketlerinden ICE'nin kasasında dün itibarıyla TL kalmadığını duyurdu.

Şirket, www.iceplc.com adresindeki internet sitesi üzerinden yapılan TL alımlarının geçen aya kıyasla yüzde 24 bin arttığını açıkladı.

ICE Genel Müdürü Louis Bridger "TL'ye görülmemiş bir talep" olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Stoklarımızı artırmak için tedarikçilerimiz ve Türkiye Merkez Bankası ile yakın çalışıyoruz. Fakat talep o kadar büyük ki, yarın sabaha kadar internet üzerinden TL satamayabiliriz."

The Guardian haberinde, "İngiliz döviz bürolarının büyük kısmında lira kalmadı ama Londra'daki Luton Havalimanı ve Doncaster Havalimanı'ndan hâlâ lira edinebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İKİ HAFTADA 6.45'DEN 9 TL'Yİ GÖRDÜ

30 Temmuz'da İngiliz para birimi Pound 6.45 TL iken bu hafta içinde bir Pound 9 TL'yi görmüştü. Pound bugün 7.6-8.3 TL arasında seyrediyor
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