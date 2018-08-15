Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'den ABD'ye yaptırım kararı geldi /15 Ağustos 2018 16:22

AKP'den ABD'ye yaptırım kararı geldi

ABD ürünlerine karşı alınan ek vergi kararını değerlendiren Ticaret Bakanı Pekcan, ABD'nin tek partner olmadığını ifade ederek, "Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik" dedi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin çelikte ek vergiye gitmesi sonrası atılan karşı ek adımı değerlendirdi.

"ABD önemli bir ticaret ortağımız ama tek partnerimiz değil. Başka ortaklıklarımız, alternatif pazarlarımız bulunmaktadır" diyen "ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz" ifadesini kullandı.

Pekcan, "ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik" dedi.
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