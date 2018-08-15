AKP'den ABD'ye yaptırım kararı geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin çelikte ek vergiye gitmesi sonrası atılan karşı ek adımı değerlendirdi.
"ABD önemli bir ticaret ortağımız ama tek partnerimiz değil. Başka ortaklıklarımız, alternatif pazarlarımız bulunmaktadır" diyen "ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz" ifadesini kullandı.
Pekcan, "ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik" dedi.