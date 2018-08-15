Otomobil pazarında işler durma noktasına geldi

Mersin Araba Pazarı’nda bulunan esnaflar, “Araba soran var, alan yok” diyerek kepenk indirmeye az kaldığını söyledi.





Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan araba pazarında alım satım durma noktasına geldi. Pazara gelenler meraklarını giderirken, esnaf dövizdeki yükselişten kaynaklı işlerin durma noktasına geldiğini dile getirdi.

Koçaçoğlu Otomotiv sahibi Murat Koçaçoğlu, dövizin yükselmesine bağlı olarak araç fiyatlarının yükseldiğini, kasko, sigorta ve de vergilerdeki artışın ise piyasayı durma noktasına getirdiğini söyledi. Koçaçoğlu, “Dolar arabanın sigortasını, kaskosunu, vergisini hatta yedek parçasından tutun her şeyi etkiliyor. Biliyorsunuz araba parçaları dövize endeksli. Tabii araba pazarında yani 2’nci el araba pazarında şöyle bir etki var; sıfır araba fiyatları artınca ikinci el araba fiyatları da artıyor. Enflasyon artınca hayat pahalılığı da artıyor. Hayat pahalılaşınca araba fiyatları da artıyor. Enflasyon ve hayat pahalılığından sonra araba alım satım pazarına insanlarda gelmemeye başladı. İnsanların alım gücü çok fazla düştü. Yani alım gücü yüzde 50 düştü diyebilirim” dedi.

‘İNSANLAR ARAÇLARINI SATIYOR’

Geçen yıllarda insanların ellerindeki araçları satıp daha büyük bir model ile araç aldıklarını fakat son yıllarda yaşanan pahalılık, insanların ellerindeki araçları satıp daha düşük bir modelle yöneldiğini vurgulayan Koçaçoğlu, “Ufak bir örnek vereyim 2017 model araba alan insan sayısı geçen yıla göre yüzde 50 azaldı. Şimdi insanlar elindekini satıp daha düşük bir model almaya çalışıyor. Eskiden insanlarda alım gücü vardı ama bu yıl bu alım gücü neredeyse bitti. Geçen yıllarda sattığımız bir arabanın fiyatı ile bu yıl aynı arabanın satış fiyatı arasındaki fark da yüzde 30. Önceden insanlar arabasını satıp bir model yükselterek araç sahibi oluyordu. Şimdi piyasada bir daralma var. İnsanlara şimdi araçlarını satsa da modelini yükseltemediği aracı alabiliyorlar. Şu an araba pazarında bir alışkanlık var, insanlar gelip sadece arabalara bakıyorlar. Ben bu işi yıllardan beri yapıyorum inanın son 6 yılda sadece zarar ediyorum” diye konuştu.

‘ALTI AYDA SADECE 3 ARAÇ’

Yaklaşık 3 yıldır pazarda esnaflık yaptığını belirten Cihangil Oto sahibi Cihan Cihangil, dövizden kaynaklı son 6 aydır işlerinin ciddi oranda düştüğünü söyledi. Cihangil, şöyle devam etti: “Bu durgunluğun sebebi dolardan kaynaklı. Dolar sadece araba sektörünü değil var olan tüm sektörü etkiledi. Her şey birbiriyle bağlantılı. Son altı ay içerinden hiç para kazanamadık. Bu altı ay içerisinde sadece düşük fiyatlı 3 araç satabildim. Bu araçlar da 10 bin ile 17 bin TL arasındaydı. Biz normalde ayda 3 orta kaliteli araç satmamız gerekiyor ki ayakta kalabilelim. Aslında birkaç yıldır ciddi bir düşüş var. Özellikle bu yıl işler çok düştü.”

‘SORAN VAR ALAN YOK’

Cihangil, fiyat artışlarından kaynaklı bugün insanların pazara gelip sadece fiyat sorduklarını dile getirerek, şunları söyledi: “Kısacası bu yıl araba fiyatlarını soran var ama alan yok. İnsanlar sorup sorup gidiyorlar. Araba almak isteyen insanlar da genelde ‘Kredi çeker alırız diye geliyorlar’. Bizler de o müşterilerle neredeyse tam anlaşmaya varıyoruz fakat müşteriler çekip gittikten sonra herhangi bir telefon dahi açmıyorlar. Bunun nedeni de artık bankalardan kredi alamıyorlar. Şu an araba pazarına gelen insanların yüzde sekseni kuru kalabalık. Soran var ama alan yok. Böyle giderse dükkanımızı kapatacağız. Bir insan bir iş yapıyorsa o işten para kazanması gerekiyor para kazanamıyorsa artık o işi sürdüremez. Bugün giderlerimi dahi çıkaramıyorum.”