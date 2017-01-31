Starbucks'tan Trump’a cevap: Onbin sığınmacıyı işe alacak

ABD’nin sahip olduğu değerlerin test edildiği eşi görülmemiş bir süreçten geçtiklerini söyleyen Schultz, böyle zamanların normalden farklı tedbirler gerektirdiğini belirtti.







Trump yönetimine karşılık, sadece mültecilerin ise alımı değil, Amerikan rüyasını yaşamak isteyenlere destek olmak, Meksika’yla duvarlar değil köprüler inşa etmek gibi farklı projeleri de paylaşan Schultz, işe ABD ordusuna destek olmuş mültecileri almakla başlayacaklarını ifade etti.





Demokrat veya Cumhuriyetçi, Müslüman veya Hristiyan ülke, bölünmüş veya bütün bir ülke gibi hiç bir ayrıma girmeden bulundukları her yerde insana hizmet için var olduklarını söyleyen Schultz, bunun değişmeyeceğine dair teminat verdi.