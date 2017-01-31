Samanyolu Haber /Dünya / Starbucks'tan Trump’a cevap: Onbin sığınmacıyı işe alacak /31 Ocak 2017 02:07

Starbucks'tan Trump’a cevap: Onbin sığınmacıyı işe alacak

Starbucks CEO’su Howard Schultz, çalışanlarına gönderdiği bir mesajda faaliyetlerinin olduğu 75 ülkede önümüzdeki beş sene içinde 10 bin sığınmacıyı işe alacaklarını ifade etti.

SHABER3.COM

ABD’nin sahip olduğu değerlerin test edildiği eşi görülmemiş bir süreçten geçtiklerini söyleyen Schultz, böyle zamanların normalden farklı tedbirler gerektirdiğini belirtti.

Trump yönetimine karşılık, sadece mültecilerin ise alımı değil, Amerikan rüyasını yaşamak isteyenlere destek olmak, Meksika’yla duvarlar değil köprüler inşa etmek gibi farklı projeleri de paylaşan Schultz, işe ABD ordusuna destek olmuş mültecileri almakla başlayacaklarını ifade etti.

Demokrat veya Cumhuriyetçi, Müslüman veya Hristiyan ülke, bölünmüş veya bütün bir ülke gibi hiç bir ayrıma girmeden bulundukları her yerde insana hizmet için var olduklarını söyleyen Schultz, bunun değişmeyeceğine dair teminat verdi.
<< Önceki Haber Starbucks'tan Trump’a cevap: Onbin sığınmacıyı işe alacak Sonraki Haber >>

Bahçeli'nin sözleri paylaşım rekoru kırıyor

Bahçeli'nin sözleri paylaşım rekoru kırıyor

Hocaefendi'den önemli ölçü

Hocaefendi'den önemli ölçü

Hizmetin altı esası

Hizmetin altı esası

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Belediye otobüsünde dehşet anları

Belediye otobüsünde dehşet anları

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Yürüdüğünüz yol, Peygamber yolu...

Yürüdüğünüz yol, Peygamber yolu...
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:33:32