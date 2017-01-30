Bakın Devlet Bahçeli kısa süre önce ne demiş?

AKP ile MHP ortaklaşa meclisten geçirdiği tek adam rejimi değişikliği referandum için gün sayıyor. Bahçeli'ye rağmen MHP tabanından hayır sesleri ağırlık kazanıyor. Bahçeli'nin eski sözlerini hatırlatan MHP'liler bir yandan bu değişim ve dönüşümün sebebini anlamaya çalışıyor.





Bahçeli'nin 23 Nisan 2015'te Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptığı konuşmada rejim değişikliğiyle ilgili söylediği sözler sosyal medyayı salladı.Rejim değişikliğini 'sivil darbe' olarak nitelendiren Bahçeli'nin, "Rejim ve sistem değişikliği teklifi Türkiye Cumhuriyet'ine sivil mahiyetli bir darbe olup, aynı zamanda İlk Meclis'i yok sayma teşebbüsüdür" ifadelerini kullandığı görüldü.Bu sözler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.







Bahçeli'nin konuşmasındaki endişeleri paylaştıklarını söyleyen MHP'liler genel başkanlarının düşüncesinden neden vazgeçtiğini sorguluyor.