5 çocuğunun gözü önünde gözaltına alınan anneden haber var

Cezaevi önünde yapayalnız kalan çocuklarının gözyaşları ile AKP'liler hariç herkesin vicdanını sızlatan anne Nagehan Gökçek dün Ankara'dan götürüldüğü Tokat'ta, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.



Gözaltında şeker hastalığı sebebiyle zor anlar yaşayan ve kötü muameleye uğrayan Gökçek'in serbest kalmasının bedeli olarak 50 bin TL kefalet istenmesi ise ayrı bir vicdansızlık olarak kayıtlara geçti.

Gazeteci Gökhan Özbek ise aileden aldığı bilgileri Twitter mesajlarıyla paylaştı:

Özbek şunları yazdı:

İFADESİ 6 GÜN SONRA ANCAK ALINDI

''Sincan Cezaevi çıkışı gözaltına alınan 5 çocuk ( bir çocuk engelli ) annesi bugün tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Olay hakkında net bilgiler paylaşmak istiyorum yüreği aydınlık dostlar. 23 Ocak 2017'de Tokat Yakalama Bürosu'nun tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrası 5 çocuk annesi Nagihan G. gözaltına alındı. Tutuklu olan eşini ziyaret ettiği sırada Sincan Cezaevi çıkışı çocukları araç içindeyken karar uygulandı. Daha sonra ifadesi alınması için Tokat Emniyet Müdürlüğü'ne nakledildi. Nihayet çocuklarından ayrı kaldığı 6. günün sonunda Tokat KOM Şube'de ifadesi alındı. (29 Ocak 2017)

İNSÜLİN DİRENCİ OLMASINA RAĞMEN ŞEKERLİ ÜRÜN VERİLMEDİ

Anne Nagehan, İnsülin direnci olduğunu ifade etmesine rağmen görevli memurlar emniyette bu durumu terslemişler!



Şekerli ürün vermemişler. Nihayet bugün Anne Nagehan hakim karşısına çıktı. Yaşadığı 7 günlük süreci ile ifadesini verdi, Tutukluluk kararının kaldırılmasını talep etti. Oluşan kamuoyu ve 5 çocuğun durumu tutuklanma kararının kaldırılmasına neden oldu. Şimdi Anne Nagehan, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla başka suçlama olmadığından salıverildi. Fakat eşi aylardır hapiste ve kendisi birisi engelli 5 çocuk annesi bir ev hanımı.





50 BİN LİRA KEFALET İSTENİYOR





Bir karar daha alındı ki, hayret edilecek düzeyde! Bugün verilen bir kararda Anne Nagehan'ın 50 Bin Türk Lirası tutarında kefalet belirlendi. Yani Anne Nagehan, 10 gün içinde bu kefaleti yatıramazsa yeniden 5 çocuğundan ayrılacak. Anne Nagehan şu an Ankara yolunda evlatlarına kavuşacak birazdan. Sizlerle paylaştığım tüm bu bilgiler ilgili karar ve aile dostları tarafından teyit edilerek yazılmıştır. Hassasiyetinize teşekkürler.onu ile ilgili yeni bilgiler olursa, ailenin rızası doğrultusunda paylaşmaya devam edeceğim. Kefalet bakalım nasıl olacak?''