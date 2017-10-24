Samanyolu Haber /Gündem / Stallone de resmi hesabından paylaştı /24 Ekim 2017 11:27

Stallone de resmi hesabından paylaştı

ABD'li oyuncu, senarist ve yönetmen Sylvester Stallone; sosyal medya hesabından Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı kırmızılı taraftarların yaptığı ve tartışmalara neden olan Rocky Balboa koreografisini paylaştı.

Galatasaray'lı taraftarlardan Rocky koreografisi

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı taraftarların yaptığı Rocky Balboa koreografi AKP paranoyası sebebiyle tartışmalara yol açmış, Başbakan Yıldırım soruşturma başlatılmasını istemişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

"Rocky Balboa"yı canlandıran ABD'li oyuncu Sylvester Stallone, Galatasaray taraftarının hazırladığı bu koreografiyi sosyal medya hesabından paylaştı. Stallone yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de oynanan dev futbol maçından..." ifadelerini kullandı.


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