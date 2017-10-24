Samanyolu Haber /Politika / MHP'den bir toplu istifa daha /24 Ekim 2017 11:39

MHP'den bir toplu istifa daha

Denizli'nin Buldan ilçesinde 209 kişi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) istifa etti.

SHABER3.COM

Denizli'nin Buldan ilçesinde 209 kişi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) istifa etti.

MHP Buldan İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Tuğrul, istifaları basın açıklamasıyla duyurdu.

Tuğrul, "En demokratik haklarını kullandı diye partili arkadaşlarımız baba ocaklarından kovuldu. Başkalarına gösterilen hoşgörü milliyetçi ve ülkücü kardeşlerimize gösterilmedi. Tarihte hiç kimsenin yapamadığı ülkücü kıyımı maalesef ki bu yönetim tarafından yapıldı. Bizimle birlikte, bizden de fazla bedel ödeyen, dava yolunda bir ömür geçirenler 'Demokrasi, hürriyetçilik, şahsiyetçilik ilkesi yok sayılarak biat edilmedi' diye tek kalemde silindi. Ülkücü hareketin kaderini, tek kişinin kararına bağlamak ülkücülük değildir. Bu yönetim anlayışıyla Türk milletine hizmet etmenin mümkün olmadığı da gün gibi aşikar olmuştur" diyerek, istifaların nedenini açıkladı.
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