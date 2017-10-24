'Hiç de samimi bir ortam yoktu'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, cumartesi günü istifa edeceğini açıklamasının perde arkasını Saray’a yakınlığı ile bilinen Abdülkadir Selvi Hürriyet’e yazdı.





Gökçek Erdoğan’a “Benim bu şekilde çekilmem doğru olmaz, çoluk çocuğuma ne anlatacağım, yolsuzluğum mu var” dediğini ve direnme kararı almıştı hatırlatması yapan Selvi, Erdoğan’ın Gökçek’e ikinci bir şık sunmadığını söyledi.





Selvi şunları yazdı:





“Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sorunun çözülmesi için Gökçek’e son bir kredi açmıştı. O görüşme yapıldı ve Gökçek, makam odasından Erdoğan’a, istifasını beyan ederek çıkmak durumunda kaldı. Çünkü, Erdoğan başka bir seçenek sunmadı. Uzun bir görüşme olduğu söyleniyor. Ama sıcak ve samimi bir ortamda geçmediği ifade ediliyor. Gökçek de bu kararlılık karşısında manevra alanının kalmadığını görmüş olmalı ki, bu kez müzelik tweet atmak yerine beklenen istifa açıklamasını yapmak durumunda kaldı.”



