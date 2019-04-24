Sri Lanka'da bir patlama daha... Bu sefer bir sinema salonu

359 kişinin yaşamını yitirdiği ve 500’den fazla insanın yaralandığı terör saldırısı sonrasında ülke genelinde incelemeler devam ediyor… Ekipler bulunan bombaları kontrollü olarak patlatırken, bugün başkentteki Savoy Sineması’nda bir patlama meydana geldiği açıklandı.





Sri Lanka polisi Savoy Sineması yakınlarındaki patlamanın kontrollü gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada kontrollü patlatmanın Savoy Sineması yakınlarındaki bir motosiklet üzerinde gerçekleştiği aktarıldı.





Öte yandan Sri Lanka Savunma Bakanı Yardımcısı saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Savunma Bakanı Yardımcısı, “Terör örgütünün lideri Shangri-La Hotel’de intihar saldırısı gerçekleştirdi. Teröristlerden biri İngiltere ve Avustralya’da eğitim aldı. Toplam 9 intihar bombacısı tespit edildi, bunlardan 8’inin kimliğini belirledik” dedi.





Bakan, saldırıda 39’u yabancı 359 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken intihar bombacılarından birinin kadın olduğunu duyurdu.