Samanyolu Haber /Gündem / Dolar yükselişe geçti /24 Nisan 2019 09:09

Dolar yükselişe geçti

Dolar/TL, piyasaların tatil olmasıyla sakin seyrettiği birkaç günün ardından hareketlendi. Artan petrol fiyatı TL'de değer kaybını hızlandırırken 24 Nisan'da günü dolar 5,85 TL'nin üçerine çıktı.

SHABER3.COM

Döviz cephesinde bir süredir devam eden dalgalı seyir önce Paskalya, ardından da 23 Nisan'da piyasaların kapalı olması ve işlem hacminin düşük kalmasından dolayı birkaç gündür sakin.

Geçen hafta 5,71 TL'ye kadar kadar gerileyen dolar 5,80 TL-5,85 TL seviyesine yükselmişti.

Dolar kuru önceki gün 5,8291'den kapanırken petrol piyasasından gelen haberlerle likit piyasada dolar 24 Nisan'da 5,85 TL'yi aştı. Euro 6,55 TL'nin, sterlin de 7,55 TL'nin üzerinde seyrediyor. 

Piyasaların gündeminde ise ABD'nin İran'a yaptırımları ve petrol fiyatları var.

ABD Başkanı Trump, İran'a uygulanan yaptırımlar çerçevesinde bazı ülkelere tanına muafiyetin uzatılmayacağını duyurdu. Buna göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler İran'dan petrol ithalatını kısa süre içinde durdurmamaları halinde müeyyidelerle karşı karşıya kalacak.

BRENT PETROL FİYATI 75 DOLARA DAYANDI

ABD'nin bu muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle petrol fiyatları sert yükselirken, brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 artışla 75 dolara yaklaşarak ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Brent petrol fiyatı geçen hafta 62 dolar civarındaydı.

Petrol fiyatlarının yükselmesi Türkiye'nin cari açığını artırdığı için Türk Lirası'nda değer kaybını hızlandırıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar yükselişe geçti Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:27:59