Dolar yükselişe geçti

Döviz cephesinde bir süredir devam eden dalgalı seyir önce Paskalya, ardından da 23 Nisan'da piyasaların kapalı olması ve işlem hacminin düşük kalmasından dolayı birkaç gündür sakin.





Geçen hafta 5,71 TL'ye kadar kadar gerileyen dolar 5,80 TL-5,85 TL seviyesine yükselmişti.







Dolar kuru önceki gün 5,8291'den kapanırken petrol piyasasından gelen haberlerle likit piyasada dolar 24 Nisan'da 5,85 TL'yi aştı. Euro 6,55 TL'nin, sterlin de 7,55 TL'nin üzerinde seyrediyor.





Piyasaların gündeminde ise ABD'nin İran'a yaptırımları ve petrol fiyatları var.





ABD Başkanı Trump, İran'a uygulanan yaptırımlar çerçevesinde bazı ülkelere tanına muafiyetin uzatılmayacağını duyurdu. Buna göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler İran'dan petrol ithalatını kısa süre içinde durdurmamaları halinde müeyyidelerle karşı karşıya kalacak.





BRENT PETROL FİYATI 75 DOLARA DAYANDI







ABD'nin bu muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle petrol fiyatları sert yükselirken, brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 artışla 75 dolara yaklaşarak ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Brent petrol fiyatı geçen hafta 62 dolar civarındaydı.





Petrol fiyatlarının yükselmesi Türkiye'nin cari açığını artırdığı için Türk Lirası'nda değer kaybını hızlandırıyor.

