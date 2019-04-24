Samanyolu Haber /Gündem / Joe Biden, ABD başkanlık yarışına giriyor /24 Nisan 2019 09:21

Joe Biden, ABD başkanlık yarışına giriyor

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Demokrat Joe Biden, 2020 seçimleri için yarışa girmeye karar verdi.

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Amerika’nın eski başkan yardımcısı Joe Biden’ın Perşembe günü 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’den aday adayı olacağını açıklayacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama Biden’a yakın bir isimden geldi.

76 yaşındaki Biden neredeyse 20 adayın olduğu yarışa katılarak Demokrat Parti adayı olarak 2020’de Başkan Trump’ı yenilgiye uğratmaya çalışacak.

Biden’in Perşembe günü bir videoyla adaylığını açıklayacağı belirtiliyor. Amerika’da aylardır Biden’ın Trump’ın karşısına çıkp çıkmayacağı tartışılıyordu.

Bir kaynak Biden’in Pittsburgh ve Pennsylvania’da gelecek hafta sendika çalışanlarıyla biraraya geleceğini belirtti. Pittsburgh ve Pennsylvania, 2016 seçimlerinde Trump’a destek vermişti.

Bu gezilerin ardından Biden’ın Iowa, New Hampshire, Güney Carolina ve Nevada’ya geçeceği bilgisi verildi.

Biden, 1998 ve 2008 yıllarında başkan olmak için kampanya yürütmüş ancak başarılı olamamıştı.

Biden Trump’tan önceki Başkan Barack Obama’nın 8 yıl yardımcılığını yapmıştı.

Joe Biden son haftalarda siyasi organizasyonlarda bazı kadınlara dokunuşlarıyla ranatsızlık hissettirdiği yönünde eleştirilere uğramıştı. Biden, hiçbir zaman uygunsuz davrandığını düşünmediğini, bununla birlikte davranışıyla ilgili daha dikkatli olacağını belirtmişti.
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