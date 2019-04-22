Samanyolu Haber /Gündem / Sri Lanka diken üstünde: Yeni bomba düzenekleri bulundu /22 Nisan 2019 16:12

Sri Lanka diken üstünde: Yeni bomba düzenekleri bulundu

Kilise ve otelleri hedef alan saldırılarla sarsılan Sri Lanka’da polis 87 bomba fünyesinin bulunduğunu açıkladı. Dünkü saldırıların hedeflerinden biri olan St. Anthony's Kilisesi'nin yakınında park halindeki bir kamyonetin içinde de üç adet bomba bulundu.

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Sri Lanka’da yeni saldırılar yaşanabileceği uyarılarılar devam ederken, başkent Colombo’daki merkezi otobüs garajında 87 bomba fünyesinin daha bulunduğu duyuruldu.
Polis sözcüsü Ruwan Gunasekaran, garajın farklı yerlerinde 12 adet fünye tespit edildiğini, ardından garajın yakınındaki çöp tenekesinde de 75 adet daha fünye bulunduğunu belirtti. 

Gunasekaran, olayla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Fünyelerin dün yaşanan saldırılarla ilgisinin bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.

KAMYONETTEKİ BOMBA İMHA EDİLİRKEN İNFİLAK ETTİ

Öte yandan  dünkü saldırıların hedeflerinden biri olan St. Anthony's Kilisesi'nin yakınında park halindeki bir kamyonetin içinde de üç adet bomba bulundu. Polis bölgeyi boşaltırken, bombaların imhası sırasında patlama meydana geldi.

Patlamada kimse yaralanmazken, gürültü korku ve paniğe sebep oldu. 

Yetkililer, yeni saldırılar yaşanabileceği gerekçesiyle halka uyarıda bulunuyor. Bu doğrultuda Colombo'da yeni bir sokağa çıkma yasağı da ilan edildi.
EN AZ 290 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sri Lanka'da dün Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin yapıldı Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St.Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlendi. Bu saldırıların ardından Colombo'nun banliyöleri Dehiwala'da ve Dematogoda’da patlamalar oldu. 

Saldırılarda 290 kişi yaşamını yitirdi, 500’den fazla kişi de yaralandı.

Ülke, iç savaşın sona erdiği 2009’dan bu yana yaşanan en büyük saldırılara sahne oldu.
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