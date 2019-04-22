Sri Lanka diken üstünde: Yeni bomba düzenekleri bulundu

Sri Lanka’da yeni saldırılar yaşanabileceği uyarılarılar devam ederken, başkent Colombo’daki merkezi otobüs garajında 87 bomba fünyesinin daha bulunduğu duyuruldu.

Polis sözcüsü Ruwan Gunasekaran, garajın farklı yerlerinde 12 adet fünye tespit edildiğini, ardından garajın yakınındaki çöp tenekesinde de 75 adet daha fünye bulunduğunu belirtti.





Gunasekaran, olayla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.





Fünyelerin dün yaşanan saldırılarla ilgisinin bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.





KAMYONETTEKİ BOMBA İMHA EDİLİRKEN İNFİLAK ETTİ





Öte yandan dünkü saldırıların hedeflerinden biri olan St. Anthony's Kilisesi'nin yakınında park halindeki bir kamyonetin içinde de üç adet bomba bulundu. Polis bölgeyi boşaltırken, bombaların imhası sırasında patlama meydana geldi.





Patlamada kimse yaralanmazken, gürültü korku ve paniğe sebep oldu.



