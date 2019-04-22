Samanyolu Haber /Dünya / Trump, Türkiye'yi de sayarak açıkladı: Artık muafiyet bitti /22 Nisan 2019 16:04

Trump, Türkiye'yi de sayarak açıkladı: Artık muafiyet bitti

Beyaz Saray, ABD'nin Türkiye dahil 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son vereceğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump 2 Mayıs'tan itibaren 8 ülkenin (Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan) İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulmasına son verecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 'İran petrolü piyasada olmayacağı için küresel talebin tamamının karşılanacağının garanti altına alınması adına vaktinde adım atma' konusunda uzlaştı. Açıklamada "Bu kararın amacı İran'dan petrol alımının sıfıra düşürülmesi, bu sayede rejimi ana gelir kaynağından mahrum bırakmaktır" ifadesi yer aldı.

Kararın duyurulmasının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'dan petrol ithalatının azaltılması için başka ülkelerle görüşme halinde olduklarını söyledi.

Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan ABD'nin İran'a tek taraflı yaptırımlarından 6 aylığına muaf tutulmuştu. 

Amerikan Washington Post gazetesinin köşe yazarlarından Josh Rogin, Pompeo'nun bugün yaptırımlardan muaf tutmaya son verileceğini açıklayacağını yazmıştı. Financial Times'a konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili de, Pompeo'nun bugün konuyla ilgili bir açıklama yapacağını doğrulamıştı.

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