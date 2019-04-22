Semih Yalçın'dan 'itilmiş gazeteciler'e: Şu Marksistler adam olmayacak

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan MHP'li Yalçın, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek için, "Deniz Zeyrek ismiyle maruf müptezel derhal vaziyet almış, Habertürk kendisini misafir etmiş, tefsiri şeriflerini sıralamasına imkan tanımış ve provoke etmesine zemin hazırlamakta" ifadesini kullandı.







Yalçın, gazeteci Şirin Payzın için ise, "Şirinceğiz, hızını alamayıp MHP’de olağanüstü kurultay dillendirme hadsizliğinde bulunmuş. Haspam, sen kimsin de MHP’de kurultay çığırtkanlığına cüret ediyorsun?" dedi.







Posta gazetesi yazarı Nedim Şener'i de hedef alan Yalçın, "Nedim Şener'e gelince genel başkanımızın ne dediğini anlamadan dil uzatma, mensubiyetinin asabiyeti üzerinden siyaset yapma" diye yazdı.