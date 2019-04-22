Samanyolu Haber /Politika / Semih Yalçın'dan 'itilmiş gazeteciler'e: Şu Marksistler adam olmayacak /22 Nisan 2019 16:19

Semih Yalçın'dan 'itilmiş gazeteciler'e: Şu Marksistler adam olmayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AKP döneminde bir dönem yandaş basında çalışan ve sonra gönderilen gazeteciler Deniz Zeyrek, Şirin Payzın ile AKP'li Nedim Şener'e yüklendi: "Şu Marksist gazeteciler adam olmayacaklar. Gazetecilik mesleğinin etiğinden bihaber oldukları yetmiyor, ideolojik saplantılarından da kurtulamıyorlar. Hâlâ devrim rüyaları görmeye devam ediyorlar."

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Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan MHP'li Yalçın, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek için, "Deniz Zeyrek ismiyle maruf müptezel derhal vaziyet almış, Habertürk kendisini misafir etmiş, tefsiri şeriflerini sıralamasına imkan tanımış ve provoke etmesine zemin hazırlamakta" ifadesini kullandı.

Yalçın, gazeteci Şirin Payzın için ise, "Şirinceğiz, hızını alamayıp MHP’de olağanüstü kurultay dillendirme hadsizliğinde bulunmuş. Haspam, sen kimsin de MHP’de kurultay çığırtkanlığına cüret ediyorsun?" dedi.

Posta gazetesi yazarı Nedim Şener'i de hedef alan Yalçın, "Nedim Şener'e gelince genel başkanımızın ne dediğini anlamadan dil uzatma, mensubiyetinin asabiyeti üzerinden siyaset yapma" diye yazdı.
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