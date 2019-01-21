Samanyolu Haber /Spor / Spor yorumcusu Adnan Aybaba'ya 3 yıl 4 ay hapis cezası /21 Ocak 2019 10:49

Spor yorumcusu Adnan Aybaba'ya 3 yıl 4 ay hapis cezası

Spor yorumcusu Adnan Aybaba hakkında 'hileli iflas' suçlaması ile açılan davada karar çıktı.

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Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi, Aybaba’ya, ‘Hileli hareketlerle mal varlığını azalttığı ve alacaklıları zarara uğrattığı gerekçesiyle’ 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Adnan Aybaba'ya ait kayıtlı görünen Rode Petrol Kimya Depolama ve Lojistik San. Tic. Ltd. Şirketi mali sıkıntıya girince 4 yıl önce iflas erteleme istedi. Mahkeme şirkete yönelik tedbir kararı verdi, kayyum atadı.

Tedbir kararı ile birlikte şirket hacizlere karşı da korumaya alınmış oldu. İflas davası devam ederken Aybaba, şirketin kasasındaki 1 milyon 738 bin 507 lira ve bankadaki hesapta bulunan 47 milyon 688 bin 608 lirayı kendi kişisel hesabına aktardı. Mahkeme bu durumu tespit edince, şirket hakkında 12 Kasım 2015'te iflas kararı verdi.

'ENGEL YOKTU, PARAYI HESABIMA GÖNDERDİM'

Mahkeme, iflas kararı ile birlikte Adnan Aybaba hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkeme kararında, Aybaba hakkında ‘hileli iflas' maddesinden suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı. Mahkemenin ihbarı sonrası savcılık soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Aybaba, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Aybaba, söz konusu paranın transferini engelleyen bir tedbir kararının olmadığı yönünde savunma yaptı. Aybaba, anılan parayı EPDK'ya teminat vermek için hesabına transfer ettiğini öne sürdü.

'ALACAKLILARI ZARARA UĞRATTI'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonrası Aybaba hakkında 3 yıldan 8 yıla hapis istemi ile dava açtı. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada geçen ay sonlandı. Mahkeme, 18 Aralık'ta açıkladığı gerekçeli kararında Aybaba'ya ‘Hileli iflas' suçundan 4 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Aybaba'nın duruşmalar esnasındaki davranışları nedeni ile cezayı 3 yıl 4 aya indirdi. Gerekçeli kararda, Aybaba'nın, alacaklıları zarara uğratmak için hileli davranışlarda bulunmakla suçladı.

VERGİ BORCU 600 MİLYON TL

İflasına karar verilen Rode Petrol şirketinin ise çok sayıda kişi ve kuruma borcu bulunuyor. Anılan şirketin 600 milyon liraya yakın vergi borcu bulunuyor. İddiaya göre, Aybaba, hesabına aktardığı yüklü parayı bir süre sonra yakınlarının üzerine kayıtlı şirketlere transfer etti. Öte yandan 2011'de kurulan şirketin hesaplarını inceleyen bilirkişi heyeti, 2014-15 hesap dönemlerine ait defterlerin boş olduğunu tespit etti. Rapora göre, şirket aktifleri, herhangi bir mal alımı olmadığı halde 5 milyon 440 bin 489 TL azaltıldı.
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