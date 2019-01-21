Samanyolu Haber /Gündem / Yurtdışına açılan ilk Türk Ticaret Merkezi 18 ayda battı /21 Ocak 2019 10:53

Yurtdışına açılan ilk Türk Ticaret Merkezi 18 ayda battı

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, İran'a açılan ilk Türk Ticaret Merkezi'nin (TTM) 18 ayda kepenk indirdiğini yazdı.

SHABER3.COM

Ülker, konuya ilişkin olarak görüştüğü kaynakların Dubai'de de işlerin pek yolunda olmadığını söylediğini aktardı.

Kerim Ülker, "İran'a açılan ilk TTM 18 ayda kepenk indirdi" başlığıyla yayımlanan yazısında "Türkiye'nin hem ticaret gücünü hem de ihracatını artırmak için 2010 yılında Türk Ticaret Merkezleri fikri gelişti. 2023 İhracat Stratejisi Hedefleri doğrultusunda açılan işte bu merkezlerin ilk durağı komşu ülke İran oldu" hatırlatmasında bulundu.

"Toplam 500 milyar dolarlık ihracat hedeflerinin destek gücünü oluşturması planlanan Türk Ticaret Merkezleri'nin (TTM) ilk durağı olan Tahran'daki açılış oldukça önemliydi" diyen Ülker, şöyle devam etti:

— 'İlk adım en zor olanıydı' denilerek çıkılan yolda Tahran'daki ilk merkezin açılışı oldukça görkemli olmuştu. Temmuz 2017'deki o açılışa dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile birlikte Türk ticaretinin öncü kuruluşlarının yöneticileri, İran'dan da yerel hükümetten yetkililer katılmıştı.

— Ticaret Merkezi ile 30 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaretin 50 milyar dolara en yakın sürede ulaşması hedefleniyordu. Ancak olmadı. Açılışı deyim yerindeyse davul-zurna ile yapılan işte o görkemli Tahran'daki Türk Ticaret Merkezi sessiz sedasız kapandı. TTM'nin resmi sitesinde İran'daki merkezin olmadığı dikkatimi çekti. Sebebini sorduğum bazı ihracatçılar ise durumu bir başarısızlık olarak değerlendiriyor. Konuştuğum bir ihracatçı, "Komşumuz İran'da başarılı olamadık. Dubai'de de işler pek istenildiği şekilde ilerlemiyor. Biz hala ABD'de sektörel bir merkez daha açmak için görüşme yapıyoruz" diyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yurtdışına açılan ilk Türk Ticaret Merkezi 18 ayda battı Sonraki Haber >>

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

'Elim kırılsaydı da, bu kadar söylüyorum'

'Elim kırılsaydı da, bu kadar söylüyorum'

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

Ah bunu bir bilselerdi!..

Ah bunu bir bilselerdi!..

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:49:46