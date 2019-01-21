Samanyolu Haber /Gündem / Açığa alınan okul müdürü evinde ölü bulundu /21 Ocak 2019 10:42

Açığa alınan okul müdürü evinde ölü bulundu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir süre Tufanbeyli Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi Müdürlüğü yapan, daha sonra açığa alınan Hacı Ali Aktürk evinin ahırında ölü bulundu.

SHABER3.COM

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir süre Tufanbeyli Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi Müdürlüğü yapan, daha sonra açığa alınan Hacı Ali Aktürk, evinin ahırında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Tufanbeyli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Ali Aktürk, Tufanbeyli Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevini yürütürken karıştığı bazı olaylar nedeniyle açığa alınarak hakkında dava açıldı.
Aktürk, dün evinin ahırına hayvanlara bakmaya indi. Ancak ahırdan çıkmayınca yakınları ahıra indi. Aktürk'ü yerde yatarken görünce hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aktürk'ün öldüğünü, boynunda ve yüzünde morluklar olduğunu tespit etti.

Aktürk'ün kalp krizi geçirip öldüğü üzerinde durulurken, cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Açığa alınan okul müdürü evinde ölü bulundu Sonraki Haber >>

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

Ah bunu bir bilselerdi!..

Ah bunu bir bilselerdi!..

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Tren istasyonunda palalı adam paniği
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:48:55