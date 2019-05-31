Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig'e çıkan son ekibi penaltılar belirledi /31 Mayıs 2019 00:44

Spor Toto Süper Lig'e çıkan son ekibi penaltılar belirledi

Spor Toto 1. Lig Play off finalinde Gazişehir Gaziantep, Hatayspor karşı karşıya geldi. Kazananı ise penaltılar belirledi.

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Spor Toto 1. Lig Play off finalinde Hatayspor’u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 5-3 mağlup eden Gaziantep ekibi, Süper Lig’e yükselen son takım oldu.
 
Spor Toto 1. Lig playoff finalinde Gazişehir Gaziantep, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada Hatayspor'u penaltılarla 5-3 mağlup etti ve Denizlispor ile Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

45. dakikada Gökhan Alsan ve 82. dakikada Mirkan Aydın'ın karşılıklı golleri, normal süre ve uzatmalarda eşitliği bozmaya yetmedi.

Gazişehir Gaziantep, bu sonucun ardından tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükselme başarısını gösterdi.

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