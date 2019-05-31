Parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'dan ilk adım













Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün parti içerisinde yer almayacağı ve Babacan'ın hareketini desteklediği ifade ediliyor. Davutoğlu ve Babacan'ın tek parti çatısı altında bir araya gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.





Davutoğlu'nun partiyi sonbaharda kuracağı ifade ediliyor. Davutoğlu iftar etkinlikleriyle harekete geçmişti. Odatv'nin haberine göre Davutoğlu’nun her ilde “platform” adı altında örgütlenmeye gittiği ileri sürüldü.





Son olarak Konya Dostları Platformu adı altında bir oganizasyon tertip edilirken 2 Haziran Pazar günü Davıtoğlu’nun bir konuşma yapması bekleniyor.





İftar programı olarak düzenlenen organizasyon daha önce de Ankara’da “Ankara Dostları Platformu” adı altında eski AKP’li milletvekilleri ve siyasetçilerle bir toplantı gerçekleştirmişti.