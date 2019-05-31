Eski AKP yöneticisine silahlı saldırı: Polis kıyafetiyle gelmiş

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’a, iddiaya göre evine gelen polis kıyafeti giymiş bir kişi tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kurtuluş’un durumunun kritik öğrenildi.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında İsmail Cem Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kurtuluş’un evine gelen ve üstünde polis yeleği olduğu iddia edilen kimliği belirlenemeyen bir kişi Ahmet Kurtuluş’a av tüfeği ile ateş açtı. Silah sesleri duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Şüpheli olay yerinden otomobille kaçarken, ağır yaralanan Ahmet Kurtuluş ise ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kurtuluş’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.





Polis ekipleri polis kıyafeti giyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışmalarda bulunurken, polis çevredeki güvenlik kameraları incelemeye aldı.





Organize suç örgütü davasında yargılanıyordu





Hakkında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan iş adamı Ahmet Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "organize suç örgütü" davasında firari sanık suç örgüt lideri Serkan Kurtuluş ile 7'si tutuklu 69 sanık arasında bulunuyordu.





Hazırlanan iddianamede sanıklara "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme" gibi suçlamalar yöneltilmişti.





(T24.com.tr)



