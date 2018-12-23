Samanyolu Haber /Dünya / Spiegel'in "kurgucu" muhabiri Türkiye için bağış topladı iddiası /23 Aralık 2018 16:16

Spiegel'in "kurgucu" muhabiri Türkiye için bağış topladı iddiası

Der Spiegel'in sahte haber yaptığı ortaya çıkarılan ödüllü muhabiri Claas Relotius'un bu kez de Türkiye'deki yetim Suriyeli çocuklar için kişisel banka hesabı üzerinden para topladığı öne sürüldü.

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Alman haber dergisi Der Spiegel'in ödüllü muhabiri Claas Relotius'un birçok röportajında sahtekarlık yaptığının ortaya çıkmasının ardından bu kez de gazetecinin bağış kampanyası yürüttüğü bildirildi. Relotius'un kişisel banka hesabı üzerinden "Türkiye'deki yetim Suriyeli çocuklara yardım etmek için" bağış topladığı öne sürüldü.

İddiaya Spiegel tarafından yer verildi. Dergi Cumartesi akşamı yaptığı haberde birçok okuyucunun Claas Relotius'un kişisel banka hesabı üzerinden bağış topladığını ilettiğine yer verdi. Spiegel yazı işlerinin bağış kampanyasından habersiz olduğu belirtilirken, bağışın miktarı ve toplanan paraya ne olduğu gibi soruların yanıtının henüz bilinmediğine dikkat çekildi. Spiegel, konuya yönelik yürütülen soruşturmada mevcut tüm verilerin savcılığa iletileceğini aktardı.

Bağış kampanyasının Claas Relotius'un Türkiye'de sokakta yaşayan Suriyeli yetim çocuklara yönelik yaptığı bir habere ilişkin olduğu belirtildi. Söz konusu haberde Relotius'a eşlik eden fotoğrafçı haberin içeriğine dair birçok şaibeli bilgi olduğunu söylemişti. Claas Relotius'un haberinde yer verdiği Suriyeli kardeşlerin, "hayal ürünü" olduğu ortaya çıkarılmıştı.

Spiegel, haberlerinde sahtekarlık yaptığı ortaya çıkan ödüllü gazetecinin bağış kampanyası başlatacağına dair kısa süre önce açıklama yaptığına yer verdi. Gazetecinin konuşmasında, söz konusu Suriyeli yetim çocukları Aşağı Saksonya eyaletindeki bir ailenin evlat alabilmesi için aylarca süren bir çaba sarfettiğini anlattığı belirtildi. Ancak Spiegel, bu çabanın da gazetecinin "hayal ürünü" olduğunu belirtti. Spiegel, kendisine yönelik iddialar konusunda Claas Relotius'un açıklama yapmadığına da yer verdi.
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