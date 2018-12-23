Samanyolu Haber /Gündem / Savcılar mesajı anında aldı... Metin Akpınar hakkında soruşturma /23 Aralık 2018 16:04

Savcılar mesajı anında aldı... Metin Akpınar hakkında soruşturma

Metin Akpınar’ın Halk TV’de yaptığı açıklamalar hakkında savcılık tarafından “İç savaş ve darbe çağrısı” iddiasıyla soruşturma başlattı.

İşte Erdoğan'ı kızdıran açıklamalar



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurul’unda Akpınar’a yüklenerek, “İşte şimdi de yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyorlar. Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Kalkacaksın sen bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın, şimdi git bunun yargıda bedelini öde. Biz bu yola farklı çıktık, beni ipe götüreceksin… Yahu senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız ve biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız. Bunun bedelini yargıda ödeyecekler” demişti.
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İşte Erdoğan'ı kızdıran açıklamalar

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