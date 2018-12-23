Samanyolu Haber /Gündem / Trump, McGurk'ün istifasını 'olay bile değil' ifadesi ile değerlendirdi /23 Aralık 2018 16:44

Trump, McGurk'ün istifasını 'olay bile değil' ifadesi ile değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett H. McGurk'ün istifa kararı ile ilgili yaptığı açıklamada "olay bile değil" ifadesini kullandı.

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2015 yılında Obama tarafından bu göreve atanan McGurk, Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararına tepki olarak istifasını sunmuştu.

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in emeklilik kararı sonrası, ikinci önemli gelişme olan istifa ile ilgili McGurk, kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

Brett McGurk, çalışma arkadaşlarına ilettiği ve New York Times'ın ulaştığı elektronik postada ise çekilme kararını, "büyük bir şok, Suriye politikasının 180 derece değişimi" olarak değerlendiriyor.

McGurk aynı yazışmada, "koalisyon ortaklarının kafa karışıklığı yaşadığını, sahada savaşan müttefiklerin ise sersemlediğini" belirtiyor.


Donald Trump ise istifa kararını Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi:

"Kim olduğunu bilmediğim Brett McGurk, Başkan Obama tarafından 2015'te atanmıştı. Şubat ayında zaten görevinden ayrılması gerekiyordu ama o ayrılıktan önce istifa etti. Şovmen? Yalan Haberciler olay bile olmayan bu durumu büyütüyor."

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararını savunduğu birbaşka paylaşımda ise "Müttfefikler çok önemlidir. Ta ki ABD'den fayda sağlamaya başlayana kadar" mesajını verdi.

Trump Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararını açıklamadan önce McGurk, ABD'nin Suriye'de IŞİD'e karşı savaşmaya devam etmesi gerektiğini savunuyordu.

McGurk "Sahada kalıp bulunduğumuz bölgelerde istikrarın sağlanmasını güvence altına almalıyız. 'Halifelik fiziksel olarak yıkıldı' deyip ayrılabileceğimizi söylemek ihtiyatsızlık olur. Çatışmaya bu gözle bakan herkesin buna katılacağını düşünüyorum" demişti.
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