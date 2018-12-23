Trump, McGurk'ün istifasını 'olay bile değil' ifadesi ile değerlendirdi

2015 yılında Obama tarafından bu göreve atanan McGurk, Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararına tepki olarak istifasını sunmuştu.





ABD Savunma Bakanı James Mattis'in emeklilik kararı sonrası, ikinci önemli gelişme olan istifa ile ilgili McGurk, kamuoyuna bir açıklama yapmadı.





Brett McGurk, çalışma arkadaşlarına ilettiği ve New York Times'ın ulaştığı elektronik postada ise çekilme kararını, "büyük bir şok, Suriye politikasının 180 derece değişimi" olarak değerlendiriyor.





McGurk aynı yazışmada, "koalisyon ortaklarının kafa karışıklığı yaşadığını, sahada savaşan müttefiklerin ise sersemlediğini" belirtiyor.







