SPD büyük koalisyon beklentisini frenledi

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, partisinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile büyük koalisyon kurmak amacıyla masaya oturulması yönünde uzlaştığına dair çıkan haberlere tepki gösterdi. Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'de "Büyük koalisyon müzakerelerine yeşil ışık” başlığıyla çıkan haberi "her ihtimalde yalanlayacağını, zira bu haberin yanlış olduğunu" söyleyen Schulz, haberin arkasında Hristiyan Birlik'in bulunduğunun "aşikâr” olması nedeniyle Başbakan Angela Merkel ile konuştuğunu ve bunun "kabul edilemez” olduğunu söylediğini belirtti.

SPD lideri "Ortalığa yanlış haberler yayanlar güven kaybına neden oluyor” şeklinde konuştu. Perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in CDU, CSU ve SPD genel başkanlarını kabul ettiği buluşmada "gizlilik” üzerinde uzlaşıldığını vurgulayan Schulz, kendisinin buna uyacağını kaydetti.





Tüm opsiyonlar masada

24 Eylül'de yapılan Federal Meclis seçimlerinin ardından Hristiyan Birlik partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller, koalisyon kurabilmek amacıyla masaya oturmuş, ancak ön görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Schulz, Almanya’daki hükümetsizlik krizinin çözümü için tüm opsiyonların hala masada bulunduğunu ve henüz bir karar verilmediğini belirtti.

Herhangi bir opsiyonun devre dışı bırakılmaması konusunda partinin önde gelen isimlerinden destek gördüğünü kaydeden Schulz, otomatikman büyük koalisyon olacak diye bir süreçten geçilmediğini vurguladı. Pazartesi günü SPD Yönetim Kurulu ile koalisyon masasına oturup oturmayacaklarını görüşeceklerini kaydeden SPD lideri, kurulun tavsiyesinin perşembe günkü parti kongresine sunulacağını kaydetti. “Şu anda işleyen bir federal hükümet mevcut, üzerimizde zaman baskısı yok” diyen Schulz, “Hükümet kurmak için birçok opsiyona sahibiz. Her biri hakkında konuşmalıyız. Pazartesi günü SPD Yönetim Kurulu’na işte bunu önereceğim” şeklinde konuştu.

SPD'nin gençlik örgütü harekete geçiyor

Bu arada SPD'nin gençlik teşkilatı, partinin tekrar Hristiyan Birlik partileri ile büyük koalisyon kurma olasılığına karşı yoğun bir şekilde mücadele edeceklerini duyurdu. SPD'nin gençlik teşkilatı başkanı Kevin Kühnert, "temel içeriksel” nedenlerden dolayı büyük koalisyonlara karşı olduklarını, bu yüzden alternatifler hakkında konuşulması gerektiğini söyledi.

Kühnert, ayrıca kendi internet sitesinde büyük koalisyona karşı bir imza kampanyası başlatarak SPD üyelerinin böyle bir işbirliğine karşı imza vermesini istedi. Kühnert, şu anki şartlarda bir azınlık hükümetinin en iyi seçenek olacağını savundu.