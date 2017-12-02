Almanya'da Erdoğan şoku...Berlin’e takas önerisi yaptı mı?

Alman Der Spiegel dergisinin ulaştığı bilgilere göre, Erdoğan tutuklu Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve diğer tutuklu Alman vatandaşlarının serbest bırakılması karşılığında 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin sorumluları arasında olduğu iddia edilen ve Almanya'da bulunan Türk subayların Türkiye'ye iadesini talep etti.

Erdoğan'ın bu teklifi, Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerden bir hafta sonra Başbakan Angela Merkel adına İstanbul'a giden eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'e de yaptığı, Schröder'in ise bu teklifi "kesinlikle kabul edilemez” diyerek reddettiği belirtildi.

Almanya'ya sığınan Türk subayları, iki ülke arasındaki gerilimi artıran konulardan biri. Türk hükümeti, darbe girişiminden sonra Almanya'ya kaçarak iltica başvurusunda bulunan Türk generallerin iadesini talep ediyor. Alman yasalarına göre bu tür bir takas mümkün değil.



