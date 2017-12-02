'Gülen'le ilgili yazıyı AKP'den para alarak yazdım'

Rusya bağlantıları konusunda FBI’ya yalan söylemek suçundan soruşturulan Flynn, itirafçı olmasının ardından mahkemeye çıktı.

Duruşmada şirketi aracılığıyla Flynn’in Türkiye için yaptığı lobi faaliyetlerine de değinildi.





BBC Türkçe’nin haberine göre Flynn’in The Hill adlı internet sitesinde Türkiye tarafından iadesi istenen Fethullah Gülen hakkında 8 Kasım 2016’da yazdığı bir yazı da gündeme geldi.





Flynn, söz konusu yazıda “Müttefikimiz Türkiye krizde ve yardımımıza ihtiyacı var” derken, Gülen’i ‘radikal islamcı ve karanlık imam’ olarak tanımlamıştı.





Eski danışman, şunları yazmıştı: “Türkiye’nin bakış açısına göre Washington, Türkiye’nin bin Ladin’ine ev sahipliği yapıyor. 11 Eylül’den sonra bin Ladin’in Türkiye’de güzel bir köyde yaşadığını ve Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?”





Flynn, duruşmada, bu yazıyı kendi inisiyatifiyle yazdığı yolundaki ifadesinin yalan olduğunu, Türkiye yetkililerinin bu konuda kendisini yönlendirdiğini söyledi.





‘Gülen’in iadesi’ meselesi





Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ekim Alptekin'in sahibi olduğu Hollanda merkezli danışmanlık şirketi Inovo BV de, Flynn'in şirketi Flynn Intel Group ile Ağustos 2016'da üç aylık bir sözleşme imzalamıştı.

Sözleşmede, Flynn Intel Group'un Türkiye'nin ABD'li yatırımcılar gözündeki imajını düzeltmek için çalışmalar yapması ve Fethullah Gülen'e yönelik kara propaganda faaliyetleri yapması öngörülüyordu.

