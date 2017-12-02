'Gülen'le ilgili yazıyı AKP'den para alarak yazdım'

Rusya bağlantıları konusunda FBI’ya yalan söylemek suçundan soruşturulan Flynn, itirafçı olmasının ardından mahkemeye çıktı.
Duruşmada şirketi aracılığıyla Flynn’in Türkiye için yaptığı lobi faaliyetlerine de değinildi.
BBC Türkçe’nin haberine göre Flynn’in The Hill adlı internet sitesinde Türkiye tarafından iadesi istenen Fethullah Gülen hakkında 8 Kasım 2016’da yazdığı bir yazı da gündeme geldi.
Flynn, söz konusu yazıda “Müttefikimiz Türkiye krizde ve yardımımıza ihtiyacı var” derken, Gülen’i ‘radikal islamcı ve karanlık imam’ olarak tanımlamıştı.
Eski danışman, şunları yazmıştı: “Türkiye’nin bakış açısına göre Washington, Türkiye’nin bin Ladin’ine ev sahipliği yapıyor. 11 Eylül’den sonra bin Ladin’in Türkiye’de güzel bir köyde yaşadığını ve Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?”
Flynn, duruşmada, bu yazıyı kendi inisiyatifiyle yazdığı yolundaki ifadesinin yalan olduğunu, Türkiye yetkililerinin bu konuda kendisini yönlendirdiğini söyledi.
‘Gülen’in iadesi’ meselesi
Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ekim Alptekin'in sahibi olduğu Hollanda merkezli danışmanlık şirketi Inovo BV de, Flynn'in şirketi Flynn Intel Group ile Ağustos 2016'da üç aylık bir sözleşme imzalamıştı.
Sözleşmede, Flynn Intel Group'un Türkiye'nin ABD'li yatırımcılar gözündeki imajını düzeltmek için çalışmalar yapması ve Fethullah Gülen'e yönelik kara propaganda faaliyetleri yapması öngörülüyordu.
Flynn Intel Group'un ABD Adalet Bakanlığı'na sunduğu belgeye göre, Inovo BV şirkete toplam 530 bin dolar ödedi.
Michael Flynn hakkında soruşturmanın açılmasının bir diğer nedeni de şirketinin Inovo BV ile sözleşme imzaladıktan sonra Türkiye adına lobi faaliyetlerinde bulunduğunu Adalet Bakanlığı'na bildirmemiş olmasıydı.
ABD yasaları gereğince, bir Amerikan vatandaşının, yabancı bir devletin çıkarlarını temsil etmeye başladığı zaman Adalet Bakanlığı'na bildirimde bulunarak, kendisini "yabancı ülke lobicisi" olarak kaydettirmesi gerekiyor.
Flynn Intel Group'un ise kendisini Inovo'nun lobicisi olarak Eylül 2016'da kaydettirmiş olmasına karşın Türkiye ile ilgili herhangi bir bildirim yapmadığı ortaya çıkmıştı.
Flynn resmi belgelerde "Yabancı hükümetlerle ilişkilerdeki diğer yalan beyanlar" başlığı altında bu suçlamaları kabul etti.
Flynn, kendisi ve şirketi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nın yararına gerçekleştirilen "Türkiye projesi"ne T.C'nin ne kadar müdahil olduğunu bilmediğinin ve Türkiye projesinin "ABD'li işletmelerin Türkiye'de iş yapmaya olan güvenlerini arttırmaya yönelik olduğunu söylemesinin" yalan olduğunu kabul etti.
Flynn ayrıca The Hill adlı internet sitesinde 8 Kasım 2016'da kaleme aldığı yazının kendi inisiyatifiyle yazıldığı şeklindeki ifadesinin yalan olduğunu ve T.C yetkililerinin bu konuda kendisini yönlendirdiğini itiraf etti.
Öte yandan, Fethullah Gülen'in kaçırılarak Türkiye hükümetine teslim edilmesi karşılığında Flynn ve oğluna milyonlarca dolar teklif edildiğine dair iddiaların da incelendiği bildirilmişti.
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Flynn ve aynı ismi taşıyan oğlu Michael Flynn'e bu iş için ödenebilecek ücret 15 milyon doları bulabilecekti.
Flynn'in avukatları, Flynn'in Türk yetkililerle Fethullah Gülen'in kaçırılarak Türkiye'ye teslim edilmesi için pazarlık yaptığı iddialarını yalanlamıştı..