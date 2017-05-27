Samanyolu Haber /Gündem / Sözcü gazetesinin sahibi için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı! /27 Mayıs 2017 20:16

Sözcü gazetesinin sahibi için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı!

Gazetesine yurt dışına giden gazeteciler hakkında sık sık firari veya kaçak ifadesi kullanan Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yurt dışında olduğu belirlenen Sözcü gazetesinin Akbay için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Akbay hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında dün hakimliğe ifade veren diğer şüpheliler Mediha Olgun'un "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan, Bekir Gökmen Ulu'nun ise "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırıya yardım etmek" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti. Diğer şüpheli Yonca Yücekaleli ise hakimlikçe serbest bırakılmıştı.
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