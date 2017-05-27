Trump G7'de iklim konusunda yalnız kaldı

Dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinin (ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık) devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren G7 Zirvesi İtalya'nın Sicilya adasındaki Taormina kentinde yapıldı. İklim değişikliği konusunda diğer altı ülke ile ABD arasında bir uzlaşmaya varılamadı.





Almanya Başbakanı Angela Merkel G7 zirvesinde iklim değişikliği ile ilgili tartışmanın "tatmin edici olmaktan bir hayli uzak olduğunu” söyledi. Basın mensuplarına bir açıklama yapan Merkel "İklim üzerine yapılan tartışmanın tamamı son derece zor, hem de tatmin edici olmaktan son derece uzaktı” diye konuştu. Merkel, "Burada altının bire karşı olduğu bir durumla karşı karşıyayız, yani ABD'nin Paris Sözleşmesi'ne bağlı kalıp kalmayacağına dair hâlâ ortada bir işaret yok” dedi. G7 zirvesine katılan üst düzey bir diplomat "ABD iklim konusundaki politikasını değerlendiriyor, diğer altı G7 ülkesi (Paris sözleşmesine olan) bağlılıklarını yeniden teyit edecek" dedi.







