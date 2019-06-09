Soylu'ya 'akıllı ol' diyen kişi: AKP'liydim

İçişleri Bakanı Soylu’ya Trabzon Havalimanı’nda ‘Akıllı ol’ diye seslendikten sonra hakkında terör örgütleriyle bağlantılı olduğuna dair haberler yapılan Mehmet Ali Sivaz, hakkındaki iddiaları yalanlarken, geçmişte AKP’ye oy verdiğini ve Soylu ile de tokalaştığını anlattı.







Medyablok’ta yer alan Fırat Yeşilçınar imzalı habere göre, Mehmet Ali Sivaz, “Ben Trabzon evladı olarak Trabzonlulara yapılan hakaretlerden dolayı ses çıkarmak istedim’’ dedi. Sivaz şöyle konuştu: “Ben herhangi bir parti üyesi değilim. Hatta geçmişte AK Parti’ye oy verdim. Ailem de halen AK Parti’li. Belediye seçimlerinde adamımıza oy verdik. Türkiye Cumhuriyeti’nde vatandaş istediği adamı istediği yere getiriyorsa, hata varsa da akıllı ol diyebilmeli’’.





'İDDİALAR YALAN, UYDURMA'





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “O kişinin bağlantılarına ulaştık” sözlerine de cevap veren Sivaz, “Süleyman Soylu benimle ilgili bir bilgiye ulaşamaz. Basın üzerinden yalan, dolan, uydurma…’’ dedi. Sivaz, bugüne kadar herhangi bir gözaltı durumunun da olmadığını ekledi. Sivaz geçmişte Süleyman Soylu ile tanıştığını şu sözlerle anlattı: “Süleyman Soylu’yu ben geçmişte karşılaşan biriyim. Kendisiyle tokalaşan bir insanım. Kendisinin bana mesaj atmışlığı bile oldu.”





YENİ ŞAFAK, SİVAZ HAKKINDA HABER YAPMIŞTI





Mehmet Ali Sivaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzon Havalimanı çıkışında “Her şey çok güzel olacak” sözleriyle protesto edildiği sırada “Akıllı ol” diye seslenmişti. Soylu da “Terbiyesizlik yapma” diye çıkışmıştı. Ardından Yeni Şafak gazetesi “Soylu’ya ‘Akıllı ol’ diye bağıran provokatör Mehmet Ali Sivaz’ın, DHKP-C, THKP/C ve DEV-YOL ile bağlantısı tespit edildi. Arkadaşlarının ‘Pontus’ faaliyetleri yürüttüğü Sivaz’ın, silah ve sigara kaçakçılarıyla da yakın ilişkileri ortaya çıktı” diye haber yapmıştı.