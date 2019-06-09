65 milyon euroya alınan otobüsler depoda çürüdü

BirGün gazetesinden Uğur Şahin’in haberine göre, körüklü otobüs fiyatının 4 katı pahalıya, tanesi 1 milyon 260 bin Euro bedelle alınan metrobüslerin Beylikdüzü ila Zincirlikuyu arasında hizmet vereceği ifade edilmişti. Ancak muhalefetin ve bilim insanlarının bu araçların İstanbul’un fiziki koşullarına uygun olmadıklarını dile getirmesine rağmen alınan araçlar, sık sık arıza vermeye başlamıştı. Ardından söz konusu araçlar, kısa bir süre için Avcılar ile Cevizlibağ arasında çalıştırıldı ancak ilave ekipmanlar takılsa da sonuç değişmedi.







Zarar büyük





İBB Meclisi’nin CHP’li Üyesi Hakkı Sağlam’ın aktardığı bilgilere, 50 araçtan 15’i şu an sefer yapıyor. Ancak Sağlam’a göre bu seferler göstermelik. Alınan otobüslerle kamu kaynaklarının ziyan edildiğine dikkat çeken CHP’li Sağlam, şunları söyledi:





“Bu mallar ayıplı mallar, süresinden sonra teslim edildi, Türkiye şartlarına uygun değil diyerek dava açmıştık. Bizden sonra da İETT, ilgili firma hakkında dava açtı. ‘Orijinal yedek parçaları verilmiyor’, ‘süresinde teslim edilmedi’, ‘Zamanında kullanmadım’ diyerek. Biz 2009’da, İETT 2011 yılında dava açtı. Dava açtıklarında, İETT, ‘30 milyon zararım var’ dedi. Bu çok önemli bir rakam… İlk bilirkişi raporu 2012 yılında verildi. İstanbul Üniversitesi Mühendislik bölümü hocalarınca hazırlanan ilk bilirkişi raporunda zararın 198 milyon olduğu söylenmişti. Eğer o gün o para tahsil edilmiş olsaydı, 10 milyon dolar yapıyordu. Bugün 5’inci defa bilirkişi raporu isteniyor. Ve 17 milyon lira hâlâ geçerli, bugün 17 milyon alınsa 3 milyon küsur dolar yapıyor… Bu açından da zarar büyük… APTS firması da battı, bu alacağın tahsil edilmesi mümkün değil.”





Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Bu otobüsler alındıktan hemen sonra ilave sistemler yüklenerek güçlendirildi, kullanılmaya çalışıldı ama yine kullanılamadı. Bunların bir tanesi yandı, 3 tanesi ise hiç kullanılamaz halde. Geri kalanları sabah ve akşam saatlerinde karşılıklı birer servis yapıyor, tekrar garaja çekiliyor. Şu anda garajda duruyor ama sabah akşam çalışıyorlar. Sadece bir kısmı sefere çıkıyor. Çalışan araç 4 değil, daha fazla. Ama önemli olan kaç saat çalıştığı, her saat çalışmıyor da sadece sabahleyin şeklen servis veriliyorsa burada bir sorun vardır.”



