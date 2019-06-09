AKP adayı terörist gibi silahlanıp poz verdi: Soylu Bakanım öldür derse öldürürüz

Yerel seçimlerde Etimesgut'ta AKP'den aday adayı olan Önder Gökçekaya ( @ onder_gokcekaya )simli kişi sosyal medya hesabından, Ekrem İmamoğlu'na küfrederek, tehditlerde bulundu. Gökçekaya, eli silahlı fotoğraflarını ise "Soylu Bakanım'ın emirlerini bekliyoruz… Vur derse vururuz, öldür derse öldürürüz" notuyla paylaştı.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün elini öpenlerden biri de olan Önder Gökçekaya Facebook hesabından elinde silahlarla poz verdiği fotoğrafları paylaştı. Gökçekaya, "Soylu Bakanım'ın emirlerini bekliyoruz… Vur derse vururuz, öldür derse öldürürüz… Terörist bize vız gelir tırıs gider…" ifadelerini kullandı.





Gökçakaya, ayrıca Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Sarıgün ile çektiği fotoğrafı da paylaştı. Ekrem İmamoğlu'na hitaben küfürlü ifadeler kullanan Gökçekaya, "Yollarım Osman dayıyı Eko" ifadelerini kullandı.







Gökçekaya paylaşımını daha sonra sildi.