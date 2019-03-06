Samanyolu Haber /Dünya / Soylu'nun Almanları tehdidi Avrupa'da gündem /06 Mart 2019 03:21

Soylu'nun Almanları tehdidi Avrupa'da gündem

Almanya'da basın ve politikacılar, İçişleri Bakanı Soylu'nun, "Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil." sözlerine yer verdi ve Türkiye'nin Almanya'daki muhaliflerin bir listesini oluşturmasını kabul edilemez olarak buldu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Avrupa’da, Almanya’da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya’da, Bodrum’da, Muğla’da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye’de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil.” sözleri Almanya’da tepki ile karşılandı.

Bakan Soylu’nun Ankara’nın Polatlı ilçesinde AKP Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmayı sayfalarına taşıyan Stuttgarter Zeitung gazetesi haberinde, Süleyman Soylu’nun yapmış olduğu tehdit içeren açıklamalara yer verdi. Erdoğan ve yönetimini eleştiren Almanya vatandaşlarının Türkiye’ye girişlerinde tutuklanacaklarını belirten gazete, sadece Türk asıllı Alman vatandaşları değil hükümet karşıtı ve eleştiri yapan herkesin bundan etkileneceğini yazdı.

Haberde şu bilgiler verildi:

“Türkiye, hükümete karşı olan Alman vatandaşlarının listesini oluşturmuş. Gösterilerdeki video görüntülerden yola çıkılarak Türkiye’nin Almanya’da yapılan mitinglere katılanları izlediği ve bir katılımcı listesi oluşturduğunu gösteriyor. ”

Gazeteye konuşan Alman politikacılar, Ankara’nın eylemlerine öfkeyle cevap verdi. Federal Meclis’teki CDU’nun başkan yardımcısı Thorsten Frei, “Türkiye’nin istihbarat yoluyla Alman vatandaşlarına casusluk yapması ve Almanya’daki vatandaşlık haklarının sınırlandırılmasını istemesi kabul edilemez” diye yazdı Stuttgarter Zeitung.

Gazete, SPD sözcüsü Burkhard Lischke’nin ise, PKK’nın Almanya’da da yasak olduğunu vurguladı. “Ancak onları Alman topraklarında kimin desteklediğini netleştirmek Alman yargısının görevi, Türkiye’nin değil.” ifadelerine yer verdi.

Yeşiller Partisi’nden Cem Özdemir de, Ankara’dan gelen tehditleri “kısa sürede ardı ardına gelenlerin ikincisi” diye dikkati çekti ve Türkiye’nin son dönemde birçok Alman gazetecinin işini yapmasını yasakladığını belirtti.
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