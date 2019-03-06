Dünya'nın en zenginleri belli oldu... Zuckerberg'in serveti 8,7 milyar dolar azaldı

Forbes'un hazırladığı milyarderler listesine göre, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in serveti son bir yılda 8,7 milyar dolar azalırken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 131 milyar dolar servetiyle liste başı olmaya devam ediyor.





Facebook geçen yıl mahremiyet skandalları ile çalkantı yaşarken, Zuckerberg'in hisseleri bir ara üçte bir oranında değer kaybetmişti.





2019 milyarderler listesindeki toplam servet miktarı da 9,1 trilyon dolardan 8,7 trilyona geriledi.





Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 2018'deki servetine 19 milyar dolar daha ekleyerek 131 milyar dolar ile liste başındaki yerini korudu.





İkinci sırada yer alan Microsoft'un sahibi Bill Gates'in serveti ise 6,5 milyar dolar arttı ve 96,5 milyar dolara yükseldi.



