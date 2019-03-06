Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan o mitingde 'Kürdistan'ın üstünü çizen danışmanını azarlamıştı' /06 Mart 2019 03:07

'Erdoğan o mitingde 'Kürdistan'ın üstünü çizen danışmanını azarlamıştı'

Çözüm sürecinde oluşturulan 'Akil İnsanlar' heyetinde yer alan Ufuk Uras, Erdoğan'ın HDP'liler için tekrarladığı, 'Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge yok. Ama çok seviyorsan Kuzey Irak’ta Kürdistan bölgesi var. Defol oraya git' sözlerini değerlendirdi.

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Uras, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 2013 yılında Diyarbakır'da yaptığı konuşmanın metninde yer alan “Kürdistan” kelimesinin üstünün bir danışmanı tarafından çizildiğini ancak Erdoğan’ın söz konusu danışmana kızdığını iddia etti. Uras danışmanın kimliği hakkında ise bilgi vermedi. 
 
Uras, Erdoğan'ın seçim mitinglerinde HDP'liler için sık sık tekrarladığı “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge yok. Ama çok seviyorsan Kuzey Irak’ta Kürdistan bölgesi var. Defol oraya git” sözlerini Twitter hesabından değerlendirdi.

Ufuk Uras, tweetinde “Şivan Perwer’in de katıldığı Diyarbakır mitinginin konuşma metnini hazırlayan danışman ‘Kürdistan’ ifadelerinin üstünü çiziyor, ne olur ne olmaz diye, ‘Niye çizdin?’ diye azarı işitiyor. Demek ki bazı kelimeler konjonktüre göre, yasaklı ya da favori olabiliyorlar memleketimizde.” diye yazdı. 

Erdoğan, Kasım 2013’te Diyarbakır’da yapılan toplu açılış törenine, dönemin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Kürt sanatçılar Şivan Perwer ve İbrahim Tatlıses'i de davet etmişti. 

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Bugün de Molla Mustafa Barzani'nin oğlu, değerli dostum Mesud Barzani'yi Diyarbakır'da misafir ediyoruz. Tıpkı babanız, amcanız gibi, kardeşlerinizin toprağına, Diyarbakır'a hoş geldiniz. Sizin şahsınızda Kuzey Irak Kürdistan bölgesindeki kardeşlerimizi de selamlıyoruz. Biz Erbil'de kendimizi kendi şehrimizde hissettik. Sevgili Diyarbakırlılar bugün hasrete vatan hasretini, anne, baba, kardeş hasretine burada son veriyoruz. Bugün büyük kucaklaşmaya şahit oluyoruz" demişti. 
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