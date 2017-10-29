Samanyolu Haber /Gündem / 'Ankara'ya çağırdılar gitmedim' /29 Ekim 2017 10:31

'Ankara'ya çağırdılar gitmedim'

Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Recep Altepe, Ankara’dan çağrıldığını ama görüşmeye gitmediğini söyledi. Altepe Başbakan Binali Yıldırım ile görüşerek, “Söylemek istediklerimi söyledim” dedi.

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Cumhuriyet’tin haberine göre, eski Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Afşar’ın, sözde F… ile ilişkisi olduğuna yönelik iddialar anımsatıldığında “Onunla ilgili de bir şey yok. Soruşturma açılmamış, dava da açılmamış. Benim 41 yıllık arkadaşım. Çocuklarının onların okullarında okuduğu iddiaları var. Bu okullarda çocuğunu okutan çok kişi yok mu?” dedi.

İstifadan kısa süre önce Erdoğan ile görüştüğüne yönelik iddiaları sorulan Altepe, “Ankara’dan çağırdılar. İstifaya karar vermiştim. Çağrıyı kabul etmedim. Ama Sayın Başbakan ile görüştüm. Söylemek istediklerimi söyledim” diye konuştu
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