Samanyolu Haber /Dünya / Barzani 1 Kasım'da bırakıyor /29 Ekim 2017 10:24

Barzani 1 Kasım'da bırakıyor

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Lideri Mesud Barzani’nin 1 Kasım’da görevi bırakacağı açıklandı.

SHABER3.COM

Erbil merkezli yayın kuruluşu Rudaw, IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cafer İbrahim Eminki’nin, Barzani’nin parlamentoya bir mektup gönderdiğini söylediğini bildirdi. Rudaw’ın haberinde Barzani’nin parlamentoya gönderdiği mektupta başkanlık yetkilerinin parlamento ve IKBY hükümeti arasında dağıtılmasını önerdiği belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan bir yetkili de Barzani’nin 1 Kasım’da görevi bırakacağını söyledi.

Parlamento, Barzani’nin yetkilerini dondurmuştu

IKBY Parlamentosu, Pazar günü yapacağı oturumda Barzani’nin kararını ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.
Parlamento Salı günü Barzani ve yardımcısı Kosrat Rasul ile Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin’in yetkilerini dondurmuş, bölgede 8 ay içinde genel seçim yapılacağını duyurmuştu.Başkanlık seçimi için ise herhangi bir tarih belirlenmemişti. Daha önce bu iki seçimin de 1 Kasım’da yapılması planlanmış ancak Kerkük vilayetinin Bağdat yönetiminin kontrolüne geçmesinin ardından seçimler ertelenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Barzani 1 Kasım'da bırakıyor Sonraki Haber >>

AKP destekçisi Perinçek: Suçlu ya da suçsuz bakılmadan cemaat temizlenmeli

AKP destekçisi Perinçek: Suçlu ya da suçsuz bakılmadan cemaat temizlenmeli

668 bebek hapiste

668 bebek hapiste

Aralarındaki her meseleyi meşveret ile çözerler

Aralarındaki her meseleyi meşveret ile çözerler

Ses ver Dünya!.. 668 bebek hapiste... Özgürlükleri senin elinde...

Ses ver Dünya!.. 668 bebek hapiste... Özgürlükleri senin elinde...

668 Bebek ve 17 Bin kadın hapiste

668 Bebek ve 17 Bin kadın hapiste

Erdoğan casuslukla suçlamıştı...

Erdoğan casuslukla suçlamıştı...

Bir bisiklete kaç kişi binebilir?

Bir bisiklete kaç kişi binebilir?

ABD'ye sert sözler

ABD'ye sert sözler

Merhamet edin ki, size de merhamet edilsin!.

Merhamet edin ki, size de merhamet edilsin!.

Türkiye neden saf değiştirdi?

Türkiye neden saf değiştirdi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:05:45