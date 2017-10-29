Barzani 1 Kasım'da bırakıyor

Erbil merkezli yayın kuruluşu Rudaw, IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cafer İbrahim Eminki’nin, Barzani’nin parlamentoya bir mektup gönderdiğini söylediğini bildirdi. Rudaw’ın haberinde Barzani’nin parlamentoya gönderdiği mektupta başkanlık yetkilerinin parlamento ve IKBY hükümeti arasında dağıtılmasını önerdiği belirtildi.







Reuters haber ajansına konuşan bir yetkili de Barzani’nin 1 Kasım’da görevi bırakacağını söyledi.





Parlamento, Barzani’nin yetkilerini dondurmuştu





IKBY Parlamentosu, Pazar günü yapacağı oturumda Barzani’nin kararını ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.

Parlamento Salı günü Barzani ve yardımcısı Kosrat Rasul ile Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin’in yetkilerini dondurmuş, bölgede 8 ay içinde genel seçim yapılacağını duyurmuştu.Başkanlık seçimi için ise herhangi bir tarih belirlenmemişti. Daha önce bu iki seçimin de 1 Kasım’da yapılması planlanmış ancak Kerkük vilayetinin Bağdat yönetiminin kontrolüne geçmesinin ardından seçimler ertelenmişti.