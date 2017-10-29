Gülen'i karalaması için para verilen CIA şefi ifadeye çağrıldı

Bill Clinton döneminde CIA Direktörlüğü yapan ve Donald Trump’ın seçim kampanyasında danışman olarak görev alan Woolsey; mart ayında Wall Street Journal’a (WSJ) verdiği bir röportajda , ABD’nin eski güvenlik danışmanı Mike Flynn’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gülen’i ABD’den çıkarma planları yaptığına şahit olduğunu açıklamıştı.







Mike Flynn, para karşılığı Rus ve Türk hükümetleriyle yasadışı anlaşmalar yapmakla suçlanıyor.





Flynn’in WSJ haberinin yayınlandığı dönemdeki sözcüsü, “General Flynn hiçbir zaman hukuki olmayan bir iade süreci ya da buna benzer yasadışı bir faaliyette bulunmamıştır” açıklamasını yapmıştı.





Eski güvenlik danışmanına karşı yapılan suçlamalardan biri de, Türk hükümeti lehine lobi çalışması yürütmesi için 500 bin doların üstünde para almak.