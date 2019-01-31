Soyer'den babasıyla ilgili eleştirilere cevap: Buradan kim ülkücü, kim solcu tartışması mı yapalım?

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP milletvekilleri, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve ilçe başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.







'ÜLKÜCÜLER, SOLCULAR BİRBİRLERİNİ KESTİLER'







Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soyer, kampanyayı Mustafa Kemal Atatürk ile başlatmanın çok heyecan verici ve kendileri için bir gurur meselesi olduğunu söyledi.





Seçim sürecinde izleyecekleri stratejilere işaret eden Soyer, İzmir'de başka bir siyasetin mümkün olduğunu, bunu bütün Türkiye'ye göstermeye başladığını ifade etti.





Soyer, bir gazetecinin "İzmir'de İYİ Parti ile ittifak yapıldı ama İl Başkanlığı'ndan size yönelik tepkiler var. Yine MHP ve AK Parti kanadından babanız Sayın Nurettin Soyer ile ilgili eleştiriler var. Bunlara bir yanıtınızın olur mu?" sorusu üzerine şunları söyledi:





"Bu, hakikaten 40 yıl öncesinde kalmış aslında. Artık tarihçilerin muhasebesini yapması gereken bir konu. Bunu bugünün Türkiye'sinde bir siyasi enstrüman olarak, bugünün siyasi tartışmalarına bir malzeme olarak kullanmak kimseye yakışmıyor diye düşünüyorum. Dahası çok karanlık bir dönem, hiç kimsenin arkasında duramayacağı, hiç kimsenin sahip çıkamayacağı bir dönem. Çok acılar yaşandı, kardeş kanı döküldü. Şimdi tekrar bu yaraları açmanın, bu yaraları deşmenin kime ne faydası olabilir? Ülkücüler, solcular, birbirlerini kestiler, birbirlerini vurdular, öldürdüler. Şimdi bunları hatırlayalım mı? Buradan tekrar 'ülkücüler kim, solcular kim' tartışmasını mı başlatalım. Ben çok yanlış buluyorum. Hiç kimseye de yakıştıramıyorum. Bugün dünyanın, Türkiye'nin, kentlerimizin önünde bambaşka konular var, bambaşka bir gelecek var. Biz artık şu faslı bir tarafa bırakıp bu paçadan çekiştirmeci siyaset anlayışından vazgeçip gerçekten performans üzerinden, başarı üzerinden, vizyon üzerinden siyaset yapmanın yolunu açalım."