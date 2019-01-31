Babasından açlık grevi yapan Eren Erdem'e: Sana yakıştıramıyoruz, vazgeç...

Hakkında verilen tahliye kararından kısa süre sonra yeniden tutuklanarak cezaevine konan ve süresiz açlık grevine başladığını açıklayan Eren Erdem'in ailesinden bu eylemi bırakması çağrısı yapılıyor.







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre gazeteci Ayşenur Arslan, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında Eren Erdem'in babası Hasan Erdem'in videosunu yayınladı. Oğluna seslenen baba Hasan Erdem, "Oğlum vazgeç" dedi. Erdem, kamuoyuna da seslenerek "Eren oğlum bu eylemden vazgeç. Oğlunu düşün, anneni düşün, seni sevenleri düşün. Buradan kamuoyuna seslenmek istiyorum, yazarlar, siyasetçiler biz ikna edemedik oğlumu, lütfen oğlumu ikna edin. Oğlum 10 tane ilaç kullanan birisi. Nedir açlık grevi, böyle bir şeyi biz sana yakıştırmıyoruz. Lütfen bu eylemden vazgeç" ifadelerini kullandı.





'ERDEM'İN ÇIĞLIĞINI DUYDUĞUNUZA DAİR BİR DEKLARASYON YAYINLAYIN'





Program konuğu eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş ise, cumartesi günü toplanacağı bildirilen CHP Parti Meclisi'ne (PM) seslenerek "CHP PM'si cumartesi 14'te toplanacak. PM'deki arkadaşlara sesleniyorum, kendisi de PM üyesi olan Eren Erdem'in adalet orucunu ve çığlığını duyduğunuza dair bir deklarasyon yayınlayın. En yüksek sesle Eren Erdem'in bu davasına sahip çıktığınızı belirtin" dedi.







Eren Erdem'in avukatı Ender Ersözlü'den aldığı son bilgiyi de aktaran Yarkadaş, "Cezaevi idaresi belirli saat aralıklarında tansiyonunu ölçüyor. Cezaevi idaresi gerekli sıvı ve şekeri temin ediyor. Buradan cezaevi idaresine teşekkür ediyoruz" şeklinde aktardı.





Yarkadaş canlı yayın esnasında kendisine Haluk Pekşen'den gelen mesajı da aktardı. Yarkadaş, PM üyesi olan Pekşen'in, "Gerekli mesaj alınmıştır. Biz cumartesi günü gerekeni yapacağız" dediğini aktardı.





'LÜTFEN ARTIK SON VER'





Programda hem Barış Yarkadaş hem de Ayşenur Arslan, Eren Erdem'e açlık grevini bırakma çağrısı yaptı. Arslan, "Eren bu toplum sana sahip çıkıyor. Eren sıvıyı kesme, bunu yapma" derken, Yarkadaş da "Sesin duyuldu, açlık grevini bırak. Türk medyası da dünya medyası da senin çığlığını duydu. Lütfen artık son ver" diye konuştu.





EREN ERDEM'E DESTEK EYLEMLERİ





Öte yandan Yarkadaş, CHP örgütlerinde de Eren Erdem'e destek için eylemler yapılacağı bilgisini paylaştı. Maltepe İlçe Örgütü, Gaziosmanpaşa İlçe Örgütü Kadın Kollarını üyelerinin Eren Erdem'e destek için açlık grevi yapma hazırlığında olduğunu aktaran Yarkadaş, Almanya'da da cumartesi günü bir temsili destek açlık grevi yapılacağını belirtti.