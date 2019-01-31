'Büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu'nu gerçekleştiren polislere müebbet istendi

Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın bilgisi ve onayı dahilinde yürüyen yolsuzluk ve rüşvet çarkını ortaya çıkaran, sonradan muhalefet partilerinin seçim meydanlarında sıklıkla kullanmasına rağmen operasyonu yapan polislere sahip çıkmadığı 17 ve 25 Aralık soruşturmalarıyla ilgili açılan karşı davada savcı mütalaasını verdi.





Üstü örtüldükten sonra karşı davaya dönüştürülen 17-25 Aralık soruşturmalarında 67 polis, hakim ve savcının yargılandığı davada, eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy ve Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.







İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 114. duruşmada Nazmi Ardıç'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, diğerleri salonda hazır bulundu.





Davanın müdahilleri Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Ömer Dinçer'i ise avukatları temsil etti.





Bir önceki duruşmada alınan ara karar gereği dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildiği ve savcının mütalaasını hazırladığı da dile getirildi. Savcının hazırladığı 104 sayfalık mütalaa sanık ve taraf avukatlarına sunuldu.







İSTENEN CEZALAR





Mütalaada, sanıklar Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Mehmet Akif Üner, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, İsmail Arpacı, İbrahim Şener, Savaş Akyol, Sefa Erdal, Mehmet Sait Sevinç, Ömer Atalay, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü, Ayhan Arıkanoğlu, Adem Atik, Duran Denizli, Emre Okur, Erdi Katırcı, İsmail Tekin, Muhammed Enes Koral, Murat Munzuroğlu, Mustafa Yaşar Öner ve Salih Mümin Baykuş'un, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.





Bu kişilerin, 7,5 yıla kadar hapis cezası öngörülen 'haberleşme hürriyetinin ihlali ve ifşası' ve 4.5 yıla kadar hapis cezası öngörülen 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından da şikayetçi sayısı kadar cezalandırılması talep edilen mütalaada, sözde silahlı terör örgütü yöneticiliği suçlamasından ceza talep edilenlerden Yakub Saygılı, Yasin Topçu ve Kazım Aksoy hakkında, "darbeye teşebbüs" suçundan ceza istendiği için "örgüt yöneticiliği" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına yönelik karar verilmesi de istendi.





Mütalaada, Fatih Yardım, Muhammet Murat Yaşar ve Mehmet Yeşilkaya'nın üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak delil bulunamaması nedeniyle beraatları istenen mütalaada, kimi suçlardan ceza istenen bazı tutuksuz sanıklarla ilgili tutuklamaya yönelik yakalama emirleri çıkarılması da talep edildi.





6 SANIĞININ DOSYASININ DAVADAN AYRILMASI TALEBİ





Mütalaada, mevcut bulunmayan Fethullah Gülen Hocaefendi, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan polis Hüseyin Korkmaz, Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyalarının ayrılmasına karar verilmesi de istendi.





Savcılık mütalaasının okunmasının ardından sanıklar ve taraf avukatlarına beyanları soruldu. Söz alan sanık ve taraf avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.







Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklulukların devamına ve taraflara beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 2 hafta sıralı yapılmak üzere 4 Mart'a erteledi. Heyet, duruşmaların Silivri Cezaevi'ndeki büyük salonda yapılmasını da hükme bağladı.