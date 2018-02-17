Samanyolu Haber /Gündem / Soy ağacından sonra şehit tespit sayfası da çöktü /17 Şubat 2018 14:49

Soy ağacından sonra şehit tespit sayfası da çöktü

Aile büyükleri arasında savaşlarda şehit olup olmadığını, varsa hangi savaşta yer aldığını görüntülemek isteyenler, Milli Savunma Bakanlığı Şehit Listesi ekranına girmeye başladı.

SHABER3.COM

Ailesinde şehit olup olmadığını öğrenmek isteyen milyonlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesini çökertti.  Bir süre hizmete kapatılan Milli Savunma Bakanlığı'nın 'Şehit Tespit Projesi' kapsamında sorgulama yapanlar aradıkları bilgilere ulaşabiliyor.

Sistemde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 Kurtuluş Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı, 1853-1928 Muharebe Dışı Diğer Şehitler ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı başlıkları yer alıyor.

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