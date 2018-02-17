Gabriel Erdoğan'la gizlice iki kez görüşerek pazarlık yaptı

Hakkındaki iddianame bir yıl boyunca hazırlanmayan Gazeteci Deniz Yücel’in, Başbakan Binali Yıldırım’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmeden bir gün sonra tahliye edilmesi ‘kirli pazarlık’ iddialarını gündeme getirdi.







Alman gazeteleri bir yıldır İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutulan Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel’in dün serbest bırakılmasının arka planını yazdı. Süddeutsche Zeitung gazetesi, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Yücel’in serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki gizli görüşme yaptığını iddia etti.





‘GABRİEL SESSİZCE GİTTİĞİ ROMA’DA ERDOĞAN’A NORMALLEŞME SÖZÜ VERDİ’





‘Gabriel Yücel olayında nasıl arabuluculuk yaptı?’ başlıklı haberde, ilk görüşmenin Erdoğan’ın Vatikan ziyareti esnasında İtalya’nın başşehri Roma’da gerçekleştiği belirtildi. Almanya’dan sessizce Roma’ya geçen Gabriel, Erdoğan’ın kaldığı otele gece giderek kendisiyle görüştü. Roma’daki görüşmede Gabriel’in Erdoğan’a, Deniz Yücel’in serbest bırakılması durumunda Türkiye-Almanya ilişkilerinin normalleşeceğine dair söz verdiği kaydedildi.





Gazetenin haberinde Türkiye’nin ayrıntıları görüşmek üzere Gabriel’i İstanbul’a davet ettiğini aktardı. Bu kez şubat ayının ikinci haftasında gizlice İstanbul’a giden Gabriel, Erdoğan ile bir kez daha bir araya geldi. İkinci görüşmede Deniz Yücel’in serbest bırakılması durumunda atılacak adımların ayrıntıları ele alındı.





‘YÜCEL’İN İSTANBUL’DA KALMASINI İKİ TARAF İSTEMEDİ’





Süddeutsche Zeitung’un haberindeki bir ayrıntı Deniz Yücel’in tahliye edildikten sonra niçin apar topar Almanya’ya hareket ettiği sorusuna da cevap niteliğinde. Buna göre Yücel serbest kaldıktan sonra eşiyle birlikte bir kaç gün İstanbul’da kalmak, evini toparlamak istiyordu. Ancak bu yeniden gözaltına alınma riski doğurabileceği gerekçesiyle Almanya tarafından kabul edilmedi.





Türkiye’nin de ülke içinde yeni bir tartışmaya yol açmasından endişe ettiği ve Yücel’in kalmasına sıcak bakmadığı kaydedildi. Yücel’in serbest bırakıldığı gün Alman Dışişleri Bakanı Gabriel tahliyeyi hızlandıran yetkili mahkemeye teşekkür etmişti.





TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KÂĞIDI İLE TAHLİYE





Aynı zamanda Alman vatandaşı olan Yücel tahliye sonrası sosyal medyada paylaştığı kısa videoda tutuklanmasının da tahliye edilmesinin de hukukla bir alakası olmadığını kaydederek, “Bugün tahliye olurken elime bir kâğıt tutuşturdular. Burada tutukluluğunun devamına yazıyor. Buna rağmen serbest kaldım.” ifadelerini kullanmıştı.





Yücel, Silivri Cezaevi’nde koğuş arkadaşları gazeteci Oğuz Usluer ve Ahmet Şık gibi çok sayıda meslektaşını hapiste bırakmanının üzüntüsü duyduğunu ifade ederek, “Bu hikâye burada bitmez.” demişti.