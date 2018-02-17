Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da HDP yöneticilerine gözaltı /17 Şubat 2018 14:57

Ankara'da HDP yöneticilerine gözaltı

Ankara’da birçok eve baskın yapan polis, aralarında HDP MYK ve PM üyeleri ile eşbaşkanların bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

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Ankara'da HDP'lilere yönelik sabah saatlerinde TEM polisleri tarafından operasyon yapıldı. Evlerine baskın yapılan HDP'liler gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanları isimleri şöyle: HDP Uzlaşma Kurulu Üyesi Seydi Fırat, HDP MYK Üyesi Atiye Eren, HDP PM Üyesi Dilan Çetin ile Yağmur Yurtsever, HDP Ankara İl Eşbaşkanı Nur Aytemur, HDP Etimesgut İlçe Eşbaşkanı Hatice Kayaturan Markoç, Yasemin İldan, Barış Özdemir, Murat Bahadır.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtulan'ın hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

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